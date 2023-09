ASUS Vivobook S 15 - na takim ekranie, aż chce się uczyć i poszerzać horyzonty!

Od kilku lat regularnie pojawiają się informacje, że czas komputerów osobistych dobiegł końca i to era post-PC ma być w pełnym rozkwicie. Nic z tych rzeczy — komputery wciąż pozostają dla wielu z nas głównymi urządzeniami do tworzenia oraz konsumpcji cyfrowych dóbr. W trwającej od kilku dobrych lat erze cyfrowej transformacji wybór odpowiedniego sprzętu staje się więc kluczowym elementem naszej produktywności. To na nim czytamy informacje ze świata, to na nim piszemy prace zaliczeniowe, to na nim tworzymy autorskie dzieła i zgłębiamy tajniki tematów, które przykuły naszą uwagę. We współczesnym świecie to właśnie nasze hobby coraz częściej przekuwamy w źródło zarobku, czyli pracę i zawód!

ASUS Vivobook S 15 to jeden z najnowszych modeli laptopów w ofercie producenta. Nie tylko perfekcyjnie wpisze on się w potrzeby lwiej części współczesnych użytkowników poszukujących dopracowanych i przygotowanych z dbałością o szczegóły urządzeń, ale też zrobi to lepiej niż konkurencja. Wszystko to dzięki wydajnym komponentom, zaawansowanym technologiom i szerokiej gamie opcji konfiguracji. Nie bez znaczenia pozostaje także stojący na wysokim poziomie design, który ma szansę wpisać się w estetykę i potrzeby wielu klientów. ASUS Vivobook S 15 OLED to doskonały towarzysz zarówno w pracy, jak i nauce. Szeroko pojętej nauce — niekoniecznie związanej wyłącznie ze szkolnymi czy uczelnianymi rutynami!

Słowo klucz: wydajność skrojona na miarę

Urządzeniami, które są po prostu bramą do wirtualnego świata, dla większości z nas pozostają smartfony. Komputery to sprzęt, który w dzisiejszych czasach musi oferować znacznie więcej, niż tylko dostęp do informacji. Musi mieć zapas mocy i być niezawodnym towarzyszem nawet przy co bardziej wymagających zadaniach. Laptop ASUS Vivobook S 15 OLED sprawdzi się w tu znakomicie. Komputer dostępny jest w dwóch konfiguracjach — z procesorem Intel® Core™ i5-13500H (2,6 GHz (18 MB Cache, do 4,7 GHz, 12 rdzeni, 16 wątków)) lub wydajniejszym: i9-13900H (2,6 GHz (24 MB Cache, do 5,4 GHz, 14 rdzeni, 20 wątków)). Poza różnymi procesorami komputery te mogą różnić się również układami graficznymi. Do wyboru jest Intel® Arc™ A350M (4 GB, GDDR6) lub — dostępny wyłącznie w konfiguracji z procesorami oferującymi pamięć dwukanałową — Intel® Iris Xe Graphics. Komputery wyposażone są w szybkie pamięci LPDDR5 (do 16 GB) oraz dyski SSD NVMe PCIe 4.0 (512 GB lub 1 TB).

Użytkownicy samodzielnie mogą zadecydować, ile mocy będzie im potrzebne — i dobrać komputer odpowiednio do swoich potrzeb. Właśnie dlatego niezależnie od tego, czy potrzebujesz komputera do edycji tekstu, składu książki, tworzenia grafik, edycji zdjęć lub wideo — czy nawet bardziej wymagających zadań (np. grafiki 3D), laptopy Vivobook S 15 OLED pozwolą na efektywną pracę, zapewniając płynne działanie.

Ekran w zależności od potrzeb. Wybierz ten, który lepiej wpisze się w twoje potrzeby

Nie ma się co oszukiwać — w przypadku laptopów ich ekrany odgrywają pierwsze skrzypce. Nie w obudowę, nie w klawiaturę, a właśnie w matrycę wpatrujemy się niemalże non-stop. Asus Vivobook S 15 ma w ofercie kilka wariantów matryc. Jeżeli nie zależy Wam na najwyższej jakości — spokojnie możecie postawić na 15,6-calową matrycę z podświetleniem LED o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (Full HD) oferującą jasność 300 nitów i 100% pokrycia sRGB. Jeżeli jednak wiecie, że będziecie wykonywać dużo prac graficznych czy edytował zdjęcia — warto rozważyć drugi z wariantów. Komputer dostępny jest bowiem także w wersji OLED o rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli (2,8K), z odświeżaniem 120 Hz, czasem reakcji na poziomie 0,2 ms i jasnością 600 nitów. Może także poszczycić się 100% pokryciem DCI-P3.

Wybór między tymi dwoma wariantami nie będzie prosty. Obie matryce są najwyższymi w swojej klasie, ale znacznie się od siebie różnią. Przede wszystkim przeznaczeniem. Ci, którym komputer służyć będzie przede wszystkim do zajęć biurowych, spokojnie mogą postawić na opcję z podświetleniem LED. Jeżeli jednak z komputera korzystać będziecie do szeroko rozumianych wizualnych projektów — warto rozważyć dopłacenie do panelu OLED. Tamtejsze kontrasty połączone z wygaszaniem czarnych stref oraz wyższą rozdzielczością sprawiają, że perfekcyjnie sprawdzi się do wszelkiej maści edycji grafik, fotografii czy filmów. Pozwoli na realizację projektów z najwyższą precyzją. Wysoka jakość ekranu nie tylko zapewnia najlepsze wrażenia wizualne, ale także dba o wzrok użytkowników (co potwierdza certyfikacja TÜV Rheinland). Dzięki temu zarówno praca, jak i dostęp do materiałów edukacyjnych stają się bardziej przystępne!

Wielozadaniowość i gotowość do pracy zawsze i wszędzie!

Dobre podzespoły zapewniają nie tylko wysoką wydajność, ale także wielozadaniowość. Korzystanie z wielu kart w przeglądarce i kilku aplikacji jednocześnie nie stanowi dla sprzętu najmniejszego problemu. Wygoda i responsywność! Nie ważne czy chodzi o pracę, naukę czy odpoczynek z ulubionym serialem — laptop Asus Vivobook S 15 w każdym z tych zadań sprawdzi się fenomenalnie. Poza wydajnością i wysokiej jakości ekranem komputer oferuje także fantastyczny dźwięk. Spora w tym zasługa technologii inteligentnego wzmacniania dźwięku. Jeżeli regularnie bierzecie udział w wideokonferencjach — bez wątpienia docenicie tamtejszy zestaw zintegrowanych mikrofonów, które oferują także rozpoznawanie głosu do usług Cortana.

Wydajny, stylowy i gotowy do pracy w terenie!

W przypadku przenośnych komputerów liczy się nie tylko wnętrze, ale także... cała reszta. Wyświetlacz o przekątnej 15,6" z jednej strony zapewnia duży ekran roboczy i pozwala na komfortową pracę bez konieczności sięgania po dodatkowe monitory, z drugiej jednak przekłada się na większą konstrukcję całego urządzenia. Projektanci zadbali jednak o to, by ASUS Vivobook S 15 OLED był możliwie jak najbardziej kompaktowy — dlatego też całość ma wymiary 35,93 x 22,94 x 1,79 ~ 1,79 cm i waży tylko 1,70 kg. Bez wątpienia nie jest to najbardziej kieszonkowy komputer, ale jednocześnie jest on na tyle zręcznie zaprojektowany, że zabranie go ze sobą nie stanowi większego problemu. Tym bardziej że przy pracy biurowej i konsumpcji multimediów podziała on nawet 9 godzin na jednym ładowaniu! Warto mieć też na uwadze, że to komputer, który posiada cały zestaw złącz (USB A 2.0, USB A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, minijack 3,5 mm) — co pozwoli wygodnie korzystać z komputera bez konieczności zabierania ze sobą przejściówek czy stacji dokujących. Na pochwałę zasługuje także autorski touchpad ze wsparciem gestów oraz podświetlana klawiatura z niewielkim (liczącym raptem 1,35 mm) skokiem klawiszy!

Długie jesienne wieczory sprzyjają samorozwojowi i nauce nowych rzeczy. To bez znaczenia ile mamy lat — nigdy nie jest za późno, by rozszerzać nasze kompetencje. We współczesnym, cyfrowym, świecie — często bez odpowiedniego sprzętu jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. I brak odpowiedniego komputera oraz oprogramowania sprawiają, że mamy związane ręce. ASUS Vivobook S 15 to propozycja która, w zależności od konfiguracji, sprawdzi się zarówno do zadań specjalnych, jak i tych... całkiem zwyczajnych!