Tanie nadawanie w Paczkomacie. Możesz zaoszczędzić kilkanaście złotych

Paczkomaty w Polsce cieszą się ogromną popularnością i stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Na koniec 2024 roku w kraju funkcjonowało już ponad 25 tysięcy Paczkomatów InPost. Ta liczba stale rośnie, a firma planuje dalszą ekspansję, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Z danych Kantar wynika też, że 93% kupujących w sieci wybiera właśnie dostawy do Paczkomatów. Te cieszą się równie dużą popularnością przy wysyłaniu paczek między znajomymi, czy rodzinami. Jednak Paczkomaty to nie wszystko, co InPost ma w swojej ofercie. Firma mocno też promuje swoje usługi płatnicze – InPost Pay. I właśnie wystartowała z nową promocją, która z pewnością spodoba się osobom szukającym oszczędności w wysyłaniu paczek.

Reklama

Masz inPost Pay? Zgarnij tanie nadanie paczki

W ramach nowej promocji dla klientów InPost i użytkowników usługi InPost Pay dostępny jest kod promocyjny na zamówienie przesyłki Paczkomat -> Paczkomat lub Paczkomat -> Dom obniżający cenę nadania do 5,99 zł. I to bez względu na gabaryt przesyłki (mini, mała, średnia, duża). Jak skorzystać z promocji krok po kroku?

Włącz usługę InPost Pay w zakładce "Zakupy" dostępnej w aplikacji na iOS i Androida.

Dodaj kartę płatniczą Visa/Mastercard w ustawieniach aplikacji.

Przy nadawaniu paczki w apce wybierz płatność zapisaną kartą i wpisz kod NADAJ .

i wpisz kod . Kartę możesz zapisać również podczas procesu nadania: w formie płatności kliknij „Zmień”, a następnie „Dodaj kartę płatniczą”.

Promocja trwa od 21.01.2025 do 28.02.2025 (lub do wyczerpania puli kodów). Co ważne kod jest jednorazowy, a tańsza wysyłka dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski.

Jednak to nie koniec oszczędzania, bo od 20 stycznia obowiązuje jeszcze jedna promocja – tanie dostawy przez inPost w wybranych sklepach realizujących zamówienia z InPost Pay. Klienci Tania Książka i Tagomago mogą zdobyć zniżkę na przesyłkę. 8,99 zł za dostarczenie przesyłki do wybranego Paczkomatu aktywuje się w momencie realizacji płatności przez InPost Pay. Oferta trwa do dnia 26.01.2025 r. do godz. 23:59, czyli macie jeszcze kilka dni na zakupy.