Nie zgadniesz, ile jest w Polsce Paczkomatów. Ta liczba robi wrażenie

Nie da się ukryć, że to Paczkomat jest najchętniej wybieraną formą wysyłki i odbioru przesyłek – nie tylko w okresie świątecznym, gdy maszyny inPostu pękają w szwach i często odbiór paczki odbywa się bezpośrednio z samochodu kuriera. Choć rok rocznie tego typu jednostek przybywa, niektórzy wciąż narzekają, że ich jest za mało. Warto jednak podkreślić, że inPost ma powody do dumy. Firma poinformowała właśnie o uruchomieniu Paczkomatu WAW41BAPP, który pozwolił osiągnąć liczbę 25 tysięcy tego typu maszyn w Polsce. Włączenie do sieci tego Paczkomatu zbiega się też z obchodami 25. lecia istnienia InPost, które zaczynało jako niewielki przewoźnik konkurujący z przesyłkami listowymi z Pocztą Polską. Dziś to zupełnie inna firma prężnie rozwijająca się nie tylko na lokalnym rynku, ale także zdobywająca popularność w innych krajach.

Reklama

25 tysięcy Paczkomatów w Polsce na 25 lat istnienia firmy. InPost ma powody do dumy

W tym roku obchodzimy 25-lecie InPost i właśnie uruchomiliśmy 25 000 urządzenie Paczkomat w Polsce. W ciągu 15 lat od zainstalowania pierwszej maszyny, dokonaliśmy rewolucji na rynku logistycznym w Polsce, całkowicie zmieniając preferencje konsumentów. Dziś możemy pochwalić się największą siecią logistyczną nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Zaczynaliśmy od kilku urządzeń, a dziś praktycznie każdy Polak zna markę InPost. Według badań Kantar 93% kupujących w sieci wybiera dostawy do maszyn Paczkomat.

– mówi Rafał Brzoska, szef inPost.

Z komunikatu dowiadujemy się, że InPost na koniec ostatniego kwartału posiadała blisko 79 tysięcy punktów out-of-home, z czego prawie 44 tysiące stanowiły Paczkomaty, a blisko 35 tysięcy to punkty PUDO (punkty pick-up i drop-off) w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). W zaledwie 12 miesięcy firmie udało się zainstalować rekordową liczbę maszyn – aż 10 tysięcy, zwiększając jednocześnie ich liczbę o jedną trzecią – w porównaniu z rokiem ubiegłym.