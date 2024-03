InPost Pay najwygodniejszym sposobem płatności? Dzięki temu ma być to możliwe

InPost Pay pozwala na opłacenia zakupów we wszystkich sklepach, które przystąpiły do systemu z poziomu aplikacji mobilnej InPost Mobile (z której już teraz korzysta blisko 10 mln osób kupujących w sieci). Do wyboru mamy kartą płatniczą, BLIK, Google Pay czy Apple Pay, w tym samym miejscu wskazujemy opcję dostawy – kurier czy Paczkomat InPost, no i w tym samym miejscu prześledzimy drogę do nas wszystkich paczek, jak i obsłużymy proces ewentualnych zwrotów paczek. Według Grzegorza, który kilka miesięcy temu opisywał nowość InPostu, może być on zalążkiem rewolucji w polskim e-commerce. I coś w tym jest, bo firma poinformowała właśnie o nawiązaniu współpracy z dwoma największymi graczami na rynku płatności, które kojarzy chyba każdy. Visa i Mastercard to synonim płatności bezgotówkowych. I to właśnie te firmy są nowymi partnerami InPost Pay.

InPost Pay z Visa i Mastercard. Początek rewolucji?

InPost w tym tygodniu chwali się dwiema współpracami, które nawiązał z Visa i Mastercard. To pozwoli rozszerzyć możliwości usługi płatności InPost Pay, która dzięki wsparciu obu firm ma szansę stać się ulubionym i najczęściej wykorzystywanym sposobem płatności za zakupy w internecie.

InPost Pay to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby klientów e-commerce, którzy oczekują wygody, szybkości i bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów online. Współpraca z Mastercard to kolejny krok w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora e-commerce. Dzięki temu partnerstwu podnosimy jakość obsługi płatności elektronicznych, umożliwiając wygodne zakupy za pomocą tzw. 1 kliknięcia

– mówi Szymon Wałach, VP ds. Digital i Strategii InPost (źródło: PRNews.pl)

W podobnym tonie VP ds. Digital i Strategii InPost wypowiada się w stosunku do współpracy z Visa:

Współpraca z Visa jest dla nas kolejnym krokiem w kierunku dostarczania kompleksowych i efektywnych rozwiązań dla naszych klientów. Wiemy, że różnorodne opcje płatności i szybkość dokonywania transakcji są kluczowe dla sukcesu dynamicznie rozwijającej się branży ecommerce. Dzięki połączeniu sił z Visa podnosimy jakość obsługi płatności elektronicznych – umożliwiając w ten sposób jeszcze wygodniejsze zakupy internetowe.

– dodaje Szymon Wałach (źródło: PRNews.pl)

InPost Pay. Zgarnij 30 zł na zakupy: Wystarczy karta

Nowej współpracy z Visa i Mastercard towarzyszy również specjalna akcja promocyjna, w ramach której można uzyskać rabat na zakupy w wysokości 30 zł. Co trzeba zrobić? Włączyć usługę InPost Pay w aplikacji InPost, zapisać w niej kartę płatniczą i gotowe. Robiąc zakupy w jednym z wybranych sklepów z wykorzystaniem opcji "Utwórz koszyk z InPost Pay" lub "Kup z InPost Pay" wystarczy w odpowiednim polu aplikacji InPost wpisać kod KARTA30 i gotowe. Warunkiem wykorzystania Kodu rabatowego jest dokonanie zakupów o minimalnej wartości wynoszącej 60 zł. Promocja trwa do 14 kwietnia, a regulamin i wszystkie informacje związane z akcją znajdziecie na stronach InPost.