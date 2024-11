InPost nie ma sobie równych. Wyniki badań potwierdzają dominację polskiej marki

Nie ma już co do tego żadnych wątpliwości – InPost dołączył do grona narodowych diamentów (obok pierogów i Roberta Lewandowskiego). Z najnowszego badania Kantar wynika, że to właśnie ten podmiot jest najbardziej rozpoznawalną marką dostarczającą przesyłki w Polsce. Jest też głównym wyborem Polaków, pozostawiając konkurencję daleko w tyle.

InPost pierwszym wyborem Polaków

InPost ma wszystko – świetny marketing, dobry kontakt z użytkownikami, wygodę świadczonych usług i dostępność Paczkomatów, zlokalizowanych nawet w najmniejszych miejscowościach. Nie dziwi więc, że firma Rafała Brzoski osiąga kolejne kamienie milowe – ojciec marki pochwalił się ciekawymi wynikami badań, z których wynika, że:

93% polskich internautów wybiera Paczkomat® InPost jako formę dostawy, a 85% jako formę wysyłki

83% badanych uznaje Paczkomat® InPost za najbardziej ekologiczny sposób dostaw.

78% badanych wskazuje na nowoczesne rozwiązania internetowe i mobilne używane przez InPost.

Wskaźnik NPS osiągnął poziom 77 punktów, wskazując na wysoką gotowość do polecania InPost.

Badani zadeklarowali rozpoznawalność na poziomie 99% – to świetny wynik, który obrazuje sukces InPostu. Klienci doceniają takie aspekty, jak bliskość automatu paczkowego, możliwość śledzenia paczki, dostawy weekendowe czy bezdotykową formę odbioru. Z danych na sierpień 2024 wynika, że InPost posiada aktualnie aż 78 000 punktów out-of-home, w tym ponad 43 000 urządzeń Paczkomat.

Nie tylko Polska – InPost podbija zagraniczne rynki

Wysoka rozpoznawalność InPostu nad Wisłą oczywiście cieszy, ale firma nie ma zamiaru się na tym zatrzymywać. Już teraz InPost oferuje usługi poza granicami Polski, oferując opcję wysyłek paczek do Paczkomatów na ternie innych krajów Europy, takich jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia czy Holandia. Te trafiają do punktów PUDO – ile liczba przekracza 35 tys. Sposób nadawania paczek do tych krajów, nie różni się od dotychczasowych nadań na terenie Polski. Więcej informacji o wysyłce paczek za granicę dowiecie się z tej publikacji.

