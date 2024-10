Piłkarski Paczkomat® InPost dla kibiców Barcelony

Reklama

W ostatnich dniach jednym z najgłośniejszych i najczęściej komentowanych newsów sportowych był transfer Wojciecha Szczęsnego do drużyny z Barcelony. Kibice reprezentacji Polski są szczególnie zadowoleni z tego wydarzenia, ponieważ po dołączeniu Szczęsnego do m.in. Roberta Lewandowskiego i Ewy Pajor, grupa polskich piłkarek i piłkarzy jest najliczniej reprezentowaną grupą zagranicznych piłkarzy w jednym z najlepszych klubów na świecie. To wyjątkowa sytuacja dla polskiej piłki nożnej.

Nawiązując do licznej obecności naszych reprezentantów w Barcelonie, InPost postanowił zrealizować kampanię marketingową RTM, aktywującą strategiczny sponsoring reprezentacji Polski. Marka przygotowała specjalne brandingi na Paczkomat® zlokalizowany w Polsce przy ulicy Barcelońskiej 1 w Warszawie oraz w Hiszpanii w Barcelonie w pobliżu legendarnego stadionu Spotify Camp Nou.





W obu lokalizacjach na urządzeniach Paczkomat® możemy zobaczyć wizerunek reprezentantów Polski: Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Ewy Pajor i Emilii Szymczak, którzy na co dzień grają w klubie z Barcelony. Na maszynie przy ul. Barcelońskiej znajduje się napis „Więcej niż Paczkomat®”, co nawiązuje do legendarnego hasła kibiców drużyny z Barcelony. Na urządzeniu w Hiszpanii, w pobliżu stadionu jednego z najlepszych klubów na świecie, hasło napisanie w języku katalońskim brzmi „Taktyka dostarczania zwycięskich paczek”. Ponadto, na obu grafikach rozrysowane jest boisko piłkarskie z taktyką szybkiego dostarczania paczek poprzez Paczkomat® - symbolizujące bramkarza podającego piłkę długim podaniem bezpośrednio do napastnika stojącego tuż przed bramką rywala.





Termin realizacji tego projektu nie jest przypadkowy – InPost opublikował informację o aktywacji na dzień przed jednym z najbardziej klasycznych meczów piłkarskich na świecie, pomiędzy dwoma legendarnymi drużynami, by wykorzystać fakt, że na dobę przed meczem emocje kibiców i uwaga mediów w związku z tym wydarzeniem są największe.

- Jako marka, będąca liderem aktywacji sponsoringowych w Polsce, chcemy coraz częściej zaskakiwać na ważnych dla nas rynkach zagranicznych. Real - Barcelona to największy klasyk, który przyciąga zainteresowanie na całym świecie, ale i świetna okazja na promocję polskiej piłki nożnej – powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor ds. sponsoringu sportowego w Grupie InPost.