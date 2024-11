Z social media InPost na mecz reprezentacji

InPost jako sponsor strategiczny reprezentacji Polski w piłce nożnej zaprosił kibiców w mediach społecznościowych do współtworzenia reklamy widocznej na stadionie w czasie meczu, łącząc świat online i offline.

InPost szuka niestandardowych rozwiązań, również w obszarze sponsoringu sportowego. Na bandach reklamowe wokół boiska na meczach piłkarskich zazwyczaj są wyświetlane standardowe komunikaty reklamowe. Tym razem InPost zapytał fanów na platformie X (dawniej Twitter), jakie hasło kibice chcieliby zobaczyć podczas meczu Polski ze Szkocją. Tym samym marka wykorzystała fakt, że w komunikacji łączy ludzi i jest blisko tego, co ich pasjonuje.

Reklama

Zwycięskim komentarzem było hasło: „No InPost No Party”, które nawiązuje do hitu z TikToka oraz nieoficjalnego hymnu kibiców reprezentacji Szkocji z ostatnich Mistrzostw Europy („No Scotland No Party”). Taki wybór hasła będzie zrozumiały dla polskich kibiców, ale również dla widzów meczu w brytyjskiej telewizji, gdzie InPost podejmuje działania ku zwiększeniu świadomości marki w związku z rozwojem biznesu na lokalnym rynku.

Kreatywna reklama wyświetlona na bandach LED wokół boiska – jedno z najbardziej wartościowych świadczeń sponsorskich – dotrze nie tylko do kibiców pełnego stadionu, ale też do nawet 5 milionów widzów przed telewizorami w samej Polsce (mecze reprezentacji piłkarskiej to najlepiej oglądane wydarzenia sportowe). Zobaczy je na żywo także sama autorka zwycięskiego hasła, która w nagrodę otrzymała podwójne bilety na mecz.

- Wybrane hasło świetnie koresponduje z naszym stylem komunikacji programu lojalnościowego, w którym użytkownicy zbierają InCoiny w aplikacji InPost Mobile. Punkty można wymieniać na takie nagrody, jak chociażby bilety na mecze polskiej reprezentacji. Ponadto hasło będzie zrozumiałe dla kibiców oglądających mecz tak w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii – mówi Marek Szkolnikowski, dyrektor ds. sponsoringu sportowego w Grupie InPost. – Zależy nam, aby działać nieszablonowo, „out of the box”, co pokazują nasze social media, gdzie wchodzimy w dyskusję z fanami i wykorzystujemy RTMy (Real Time Marketing). Podążanie za utartymi schematami nie jest dla nas – dodaje.

Marketing z humorem

Swoją aktywację na mecz Polska-Szkocja InPost podsumowuje w specjalnej animacji na kanałach społecznościowych marki. Możesz zobaczyć ją poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez InPost (@inpostpl) Reklama

Jednak to nie pierwszy raz, kiedy strategiczny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej kreatywnie wykorzystuje reklamę kontekstową podczas meczów. Wcześniej, podczas październikowych meczów Ligi Narodów, marka żartobliwie zaczepiała gwiazdy futbolu, promując swój program lojalnościowy. W meczu z Portugalią kibice widzieli na bandach komunikat: „Krystyna też zbiera InCoiny” (nawiązujący do Cristiano Ronaldo), a w meczu z Chorwacją – „Luka też InCoinów szuka” (nawiązujący do Luki Modrica).