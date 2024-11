InPost ułatwia życie klientom. Z polskiego Paczkomatu do siedmiu krajów w Europie

Po kilku latach ekspansji InPostu na rynki zagraniczne, przyszedł czas na długo oczekiwaną opcję - wysyłek paczek do Paczkomatów do innych krajów Europy.

InPost poinformował dziś o udostępnieniu bezpośrednich wysyłek paczek z Polski do Paczkomatów i punktów odbioru w aż siedmiu krajach Europy.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost:

Dzięki naszej nowej usłudze wysłanie prezentów świątecznych lub ważnych przesyłek do rodziny i przyjaciół za granicą będzie wyjątkowo łatwe! Wystarczy nadać przesyłkę w najbliższej maszynie Paczkomat w Polsce, aby nasi najbliżsi odebrali ją z maszyny Paczkomat lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie bądź Rzymie.

Mowa o przesyłkach międzynarodowych do takich krajów jak Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Holandia oraz Luksemburg. Sposób nadawania paczek do tych krajów, nie różni się od dotychczasowych nadań na terenie Polski. Można to zrobić w aplikacji mobilnej InPost Mobile lub na stronie inpost.pl/SzybkieNadania.

Rafał Brzoska:

Nasza usługa przesyłek międzynarodowych to także idealne rozwiązanie dla firm, które szukają szybkiej, sprawnej i atrakcyjnej cenowo logistyki dla swoich europejskich klientów. Ma ona gwarancję jakości Grupy InPost, a przy tym jest dostępna w najniższej cenie na rynku. Nie ukrywam, że dostawy międzynarodowe to ogromne przedsięwzięcie, do

którego przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu.

W jakich cenach? InPost podaje, iż ceny przesyłek międzynarodowych zaczynają się od 28,99 zł za małą paczkę do 25 kg. W porównaniu z konkurencyjnymi międzynarodowymi usługami innych firm kurierskich, wypada to niezwykle atrakcyjnie:

Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt C InPost DPD DHL InPost DPD DHL InPost DPD DHL Francja 28,99 zł 99,00 zł 114,00 zł 49,99 zł 99,00 zł 125,00 zł 54,99 zł 99,00 zł 163,00 zł Hiszpania 28,99 zł 99,00 zł 114,00 zł 49,99 zł 119,00 zł 125,00 zł 54,99 zł 119,00 zł 163,00 zł Holandia 28,99 zł 69,00 zł 76,00 zł 49,99 zł 99,00 zł 79,00 zł 54,99 zł 99,00 zł 125,00 zł

InPost zdradza jednocześnie, że to dopiero początek tej międzynarodowej usługi - w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie wysyłek z Polski do Paczkomatów i punktów odbioru w Wielkiej Brytanii.

Źródło: InPost.