Jeżeli wybierasz tani telefon, weź taki z 5G. Oto dlaczego warto

Po drugie – lepsze podzespoły

Porównując dwa telefony z tej samej półki cenowej, jest duża szansa, że model posiadający z 5G będzie górował nad resztą właśnie pod kątem wydajności. Kluczowym elementem jest tu bowiem SoC. Tak się bowiem składa, że dziś w moduł 5G wyposażone są głównie dosyć wydajne moduły. Snapdragon 750G, 765G czy Dimensity 800 to chipy, które z pewnością zapewnią dużą wydajność waszemu telefonowi. Jeżeli więc patrzymy na telefony z określonej półki cenowej i są one wyposażone w moduł 5G, możemy mieć sporą dozę pewności co do tego, że będą one wygrywały w testach wydajności z urządzeniami, które 5G nie mają. Oznacza to, że oprócz łączności otrzymujemy telefon, który poradzi sobie z najnowszymi grami czy też – nie podda się w przypadku bardzo zaawansowanego multitaskingu. W przypadku realme 7 5G mamy tu bardzo kompetentny zestaw mocnych podzespołów. Procesor Mediatek Dimensity 800, 6GB pamięci RAM i ekran odświeżany w 120 Hz robią wrażenie w każdym średniopółkowym telefonie, nie mówiąc już o takim, który kosztuje 1299 zł.

Po trzecie – futureproof

Kiedy kupujemy nowy telefon, zazwyczaj mamy z tyłu głowy, że jest to urządzenie, z którego będziemy korzystać przez najbliższe 2-3 lata. Jednak trzeba pamiętać, że dzisiejsze smartfony, nawet te tańsze, nie są już tymi urządzeniami sprzed kilku lat, które po takim czasie po prostu nie pracowały już z zadowalającą wydajnością. Dziś, jeżeli wybieramy nowy smartfon, nawet ze średniej półki, musimy wiedzieć, że nawet za kilka lat on dalej będzie działał sprawnie, ponieważ nadwyżka mocy jest dziś dosyć spora. W przypadku smartfonów z 5G dwa poprzednie czynniki działają tutaj bardzo mocno na ich korzyść. Mocniejszy procesor sprawia, że telefon dłużej będzie działał szybko. Widać to bardzo dobrze po realme 7, który pomimo niskiej ceny działa naprawdę szybko i sprawnie i będzie tak działał jeszcze przez długi czas.