Jak działa sieć nowej generacji? Testujemy 5G w Warszawie

To właśnie na Powiślu udało mi się osiągnąć najszybszy transfer – 449 Mbps.

Jakie wnioski po testach?

Plus zrobił bardzo wiele, żeby być pierwszy i udało mu się. Co prawda oferowane przez nie transfery odbiegają jeszcze od nominalnej prędkości 5G ze względu na zastosowanie częstotliwości 2,6 GHz zamiast 3,4-3,8 GHz , ale w przypadku pobierania przebijają LTE co najmniej dwukrotnie. Nigdzie nie udało mi się też osiągnąć zakładanych przez Plusa 600 Mbps – do tego musiałbym chyba wspiąć się na dach i trzymać telefon zaraz obok masztu. Wrażenia nie robi też prędkość wysyłania – ta jest identyczna jak LTE i zmienić to ma dopiero druga generacja nadajników. Jeżeli jednak porównamy to z prędkościami osiąganymi przez 5G w innych krajach, to uzyskiwane u nas wyniki potrafią zerwać czapkę z głowy. Nie można więc odmówić Plusowi tego, że jako pierwszy uruchomił stabilną, szybką, choć nie do końca zgodną z mapą zasięgu, sieć 5G. Brawo!

Patrząc po tym, że sieć piątej generacji stała się faktem, nieco inaczej należy zacząć oceniać oferowane przez operatorów pakiety internetowe. W Plusie abonament za 50 zł pozwala na 12 GB transferu. Patrząc po tym, że więcej „zjadły” mi same testy, śmiem twierdzić, że jest to nieco za mało. Jeżeli prędkość wzrośnie do 600 Mbps, to 12 GB wykorzystamy w nieco ponad 4 minuty.