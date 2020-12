10 GB mobilnego internetu wystarczy połowie z Was [wyniki ankiety]

W zeszłym tygodniu zdecydowałem się poruszyć temat mobilnego internetu. W końcu żyjemy w czasach, w których 5G i dużo wyższa prędkość przesyłu danych komórkowych nie tylko jest tuż za rogiem, ale wręcz staje się powszechnie dostępna dla każdego. Dlatego zaczęło mnie zastanawiać, ile tak naprawdę ludzie wykorzystują swojego mobilnego internetu. Celowo nie mówiłem, ile transferu sam zużywam, ponieważ mogłoby to wpłynąć na wasze odpowiedzi. Teraz jednak mogę już powiedzieć, że w moim przypadku pakiet 20 GB co miesiąc wystarcza, bym nie musiał nigdy przełączać się na Wi-Fi, nawet w momencie, gdy muszę pobrać aktualizację do wielu programów na smartfonie. W waszym przypadku wyniki potrafią sporo powiedzieć o tym, jak dziś korzysta się z internetu.

Ile gigabajtów jest Wam potrzebnych?

Jeżeli chodzi o wyniki samej ankiety, to mogą one być dosyć zaskakujące. Z jednej strony bowiem, największą grupę stanowią osoby, które co miesiąc zużywają od 10 do 20 GB mobilnych danych. Więcej niż jedna piąta (22,6 proc.) z Was tak robi. Jednocześnie, aż prawie połowie z Was wystarcza dużo mniej i 10 GB w pełni usatysfakcjonuje Wasze potrzeby. To, co mnie zaskoczyło, to także duży udział największych pakietów internetowych. Ponad 12 proc. z Was zużywa co miesiąc ponad 50 GB. Niektórzy z Was byli na tyle mili, że w komentarzach pod poprzednim postem podzielili się podsumowaniami swoich transferów sięgającymi 600 czy nawet 800 GB (chociaż trzeba pamiętać, że mówimy tu chociażby o zastosowaniach stricte biznesowych).