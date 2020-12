Motorola Moto G 5G vs realme 7 5G – pojedynek smartfonów z 5G za 1299 zł

Z kronikarskiego obowiązku muszę zaznaczyć tylko, że zarówno ramki urządzeń, jak i plecki wykonane są z tworzywa, co chyba nikogo nie powinno zaskakiwać w tej klasie cenowej. Czy któreś urządzenie podoba się bardziej, to już jest kwestia indywidualnego gustu kupującego. Mi akurat bardziej spodobał się realme, ale to chyba po prostu efekt zamiłowania do stonowanych kolorów.

Motorola Moto G 5G vs realme 7 5G – ekran

Wydawać by się mogło, że realme w kwestii ekranu zmiotło konkurencję z powierzchni ziemi. W końcu dwukrotnie wyższe odświeżanie to niebagatelna zaleta. I tak, tak jest. Z tym, że w kwestii ekranu liczy się także jakość samego zastosowanego panelu. I tutaj bezpośrednie porównanie z Motorolą pozwala ujrzeć pewne detale. Po pierwsze ekran w Moto G jest większy, wygodniej więc ogląda się treści. Po drugie, jest jaśniejszy niż ten w realme, co pozwala na lepszą czytelność w jasnym świetle. Finalnie, widać na nim lepszą reprodukcję kolorów, które w przypadku realme są nieco bardziej „przydymione”. Lepszy panel w Motoroli firmowany jest też technologią HDR 10, dzięki której treści wideo prezentują się na nim lepiej. Nie oznacza to jednak, że panel ten nie ma wad. Obok wspomnianego już, niższego odświeżania, mamy tu przednią kamerkę umieszczoną centralnie, a nie jak w realme – w rogu, gdzie przeszkadza i rozprasza zdecydowanie mniej.