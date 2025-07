Takie LEGO to zbawienie dla zapominalskich. Będziesz chciał je mieć

Nie każdy potrafi zajmować się roślinami. Choć żywe kwiaty nie tylko upiększają wnętrza – salon, sypialnię, okno czy balkon – ale także mogą poprawiać jakość powietrza, nie zawsze możemy sobie na nie pozwolić. Pielęgnacja zielonych roślin wymaga czasu, zaangażowania i przede wszystkim chęci. Bez tego nawet najbardziej odporne gatunki nie przetrwają długo. Alternatywą są sztuczne kwiaty, ale zamiast sięgać po plastikowe imitacje, warto wybrać coś bardziej kreatywnego i angażującego.

Reklama

Na taki pomysł wpadła firma LEGO, która nieustannie rozwija swoją serię botaniczną. Co kilka miesięcy pojawiają się nowe zestawy, które przypadną do gustu miłośnikom różnych kompozycji i barwnych roślin. Zestawy początkowo należały do kolekcji LEGO Icons, zaprojektowanej tak, by stanowić satysfakcjonujące wyzwanie dla dorosłych fanów klocków. W serii tej znajdziemy także modele przedstawiające znane atrakcje turystyczne, klasyczne pojazdy, ikony popkultury, a także modułowe budynki i elementy wyposażenia wnętrz, które z pewnością zainteresują dorosłych fanów klocków. Jednak od jakiegoś czasu LEGO Botanicals stanowi osobną kategorię produktów, i widać, że firma mocno angażuje się w dostarczanie wymyślnych rozwiązań dla fanów tego typu ozdób. W katalogu roślin z klocków LEGO mamy spory wybór: od klasycznych bukietów, po bardziej egzotyczne gatunki. Wkrótce w sprzedaży pojawią się kolejne. Przyjrzyjmy się nowym zestawom LEGO Botanicals, które dostępne będą wkrótce.

LEGO Botanicals. Nowe zestawy kwiatów w sam raz na lato

Hibiskus

LEGO Hibiskus to zestaw składający się z 660 elementów i ma 36 cm wysokości, 25 cm szerokości i 13 cm głębokości. Oferuje pięć dużych kwiatów, cztery rozwijające się kwiaty i dwa młode pąki, oraz kilka ciekawych elementów, które warto odkryć samemu. Znajdziemy tu duże kwiaty z płatkami w kolorze lawendy, żółte pręciki i jasnozielone liście. Po zakończeniu budowania hibiskusa można go dowolnie modyfikować i ustawiać płatki i liście wedle uznania, aby spersonalizować swoją kompozycję. A wszystko to w ciemnoniebieskiej, eleganckiej doniczce, która sprawia, że całość pięknie wkomponuje się w wystrój domu z kwiatami.

W oficjalnym sklepie LEGO zestaw Hibiskus kosztuje obecnie 299,99 zł i jest dostępny w przedsprzedaży, a jego wysyłka nastąpi 1 sierpnia. Warto pamietać, by sprawdzić ofertę innych sklepów sprzedających zestawy LEGO. Te mogą oferować niższe ceny!

Małe drzewka bonsai

Zestaw LEGO Małe drzewka bonsai składa się z 709 elementów, a drzewka mierzą wspólnie 19 cm wysokości, 14 cm szerokości i 10 cm głębokości. Do zbudowania są trzy bonsai – miłorząb japoński z żółtymi liśćmi, sosna czarna z zielonymi igłami i glicynia z wiszącymi liliowymi kwiatami. Każde drzewko ma wymienne liście, więc można je komponować na swój własny sposób i spersonalizować swoje dzieła, zamieniając ich liście. W zestawie znajdziemy również dwie ozdobne podstawki, które umożliwiają ustawienie drzewek bonsai na różnych wysokościach i w różnych aranżacjach, dzięki czemu staną się wspaniałą ozdobą.

W oficjalnym sklepie LEGO zestaw Małe drzewka bonsai kosztuje obecnie 249,99 zł i jest dostępny w przedsprzedaży, a jego wysyłka nastąpi 1 sierpnia. Warto pamietać, by sprawdzić ofertę innych sklepów sprzedających zestawy LEGO. Te mogą oferować niższe ceny!