Google Pixel Buds 2a. Budżetowe słuchawki z funkcjami premium

Bazując na cenionym modelu Pixel Buds Pro 2, nowe słuchawki wprowadzają kluczowe, flagowe funkcje, takie jak aktywna redukcja szumów, do bardziej dostępnego segmentu. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają lekkości, wygody i inteligentnych rozwiązań bez kompromisów.

Pixel Buds 2a - wygodne jak nigdy

Pixel Buds 2a to najlżejsze i najmniejsze słuchawki douszne w historii serii A. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie, w oparciu o analizę ponad 45 milionów skanów uszu, aby zapewnić komfortowe dopasowanie niezależnie od kształtu ucha. Unikalnym rozwiązaniem jest obracany stabilizator, który pozwala na precyzyjną regulację – obrót w lewo zapewnia lepsze przyleganie podczas aktywności fizycznej, a w prawo zwiększa komfort podczas codziennego noszenia. W zestawie znajdują się także wkładki w czterech rozmiarach, co gwarantuje idealne uszczelnienie. Dzięki klasie odporności na wodę i pot IP54, słuchawki doskonale sprawdzą się podczas intensywnego treningu czy w deszczowy dzień.

Po raz pierwszy w słuchawkach z serii A pojawia się też aktywna redukcja szumów (ANC) z funkcją Silent Seal 1.5. Technologia ta skutecznie blokuje dźwięki z otoczenia, pozwalając w pełni zanurzyć się w muzyce lub podcastach. Gdy potrzebujesz pozostać w kontakcie z otoczeniem, wystarczy przełączyć się w tryb dźwięku otoczenia. Za doskonałą jakość audio odpowiadają 11-milimetrowe, dynamiczne przetworniki i przeprojektowana komora akustyczna, które zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk. Całość dopełnia dźwięk przestrzenny stereo oraz 5-pasmowy korektor, który pozwala na precyzyjne dostrojenie basów, sopranów i innych zakresów.

Inteligentne funkcje Gemini z procesorem Tensor A1

Mózgiem słuchawek jest nowy układ Tensor A1, który przetwarza strumień audio nawet 90 razy szybciej. To on odpowiada za najwyższą jakość dźwięku i rozmów, a także udostępnia zaawansowane funkcje AI, w tym integrację z Gemini. Dzięki temu możesz rozmawiać z asystentem bez wyciągania telefonu, aby uzyskać wskazówki nawigacyjne czy odczytać najnowsze e-maile. Procesor Tensor A1, w połączeniu z siateczkowymi osłonami przed wiatrem i algorytmami AI, zapewnia krystalicznie czystą jakość rozmów, izolując Twój głos od hałasu otoczenia. Sterowanie odbywa się za pomocą prostych dotknięć, które pozwalają zarządzać muzyką, połączeniami i trybami ANC.

Pixel Buds 2a oferują do 7 godzin słuchania z włączoną redukcją szumów, a wraz z etui ładującym ten czas wydłuża się do 20 godzin. Słuchawki bezproblemowo współpracują z innymi urządzeniami Pixel, oferując takie funkcje jak łatwe przełączanie między urządzeniami w trybie wielopunktowym czy lokalizowanie słuchawek na mapie za pomocą Centrum lokalizacji. Google zadbało również o ekologię – słuchawki wykonano z materiałów z recyklingu, opakowanie jest w 100% wolne od plastiku, a po raz pierwszy baterie w etui z ładowarką są wymienne. Słuchawki zostały wycenione na 649 złotych.