Google Pixel Watch 4 już w Polsce. Cena nie jest zachęcająca

Pixel Watch 4 to urządzenie, które na nowo definiuje, czym może być smartwatch. Posiada całkowicie przeprojektowaną konstrukcję, pierwszy na świecie zaokrąglony wyświetlacz Actua 360, przełomową łączność satelitarną i asystenta Gemini dostępnego na skinienie ręki.

Reklama

Pixel Watch 4 - większy, jaśniejszy, wytrzymalszy

Pixel Watch 4, choć zachowuje swoją okrągłą formę, został zaprojektowany od nowa. Największą gwiazdą jest tutaj nowy, zaokrąglony wyświetlacz Actua 360. Dzięki fizycznemu zakrzywieniu szkła, oferuje on o 10% większą powierzchnię aktywną i o 16% mniejsze ramki, co daje wrażenie ekranu niemal bez krawędzi. Jest przy tym o 50% jaśniejszy (do 3000 nitów), co zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Całość chroni wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass oraz obudowa z lotniczego aluminium, a zegarek jest wodoodporny do 50 metrów (5 ATM). Co ważne, Pixel Watch 4 jest pierwszym zegarkiem Google zaprojektowanym z myślą o serwisowaniu, co oznacza możliwość wymiany baterii i wyświetlacza.

Sercem zegarka jest zaawansowana architektura obliczeniowa z nową platformą Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 oraz koprocesorem nowej generacji, który jest o 25% szybszy przy o połowę mniejszym zużyciu energii. Przekłada się to na imponujący czas pracy na baterii, sięgający do 40 godzin w modelu 45 mm i do 30 godzin w modelu 41 mm. Dodatkowo, tryb oszczędzania baterii wydłuża ten czas odpowiednio do 3 lub 2 dni. Nowa, przeprojektowana stacja dokująca Quick Charge Dock pozwala naładować zegarek o 25% szybciej – od 0 do 50% w zaledwie 15 minut.

Twoje Centrum Zdrowia

Pixel Watch 4 oferuje kompleksowe i dokładne śledzenie zdrowia. Nowe modele uczenia maszynowego zapewniają o 18% większą dokładność w klasyfikowaniu faz snu, a nowy czujnik temperatury skóry wykrywa zmiany, które mogą wskazywać na przykład na zbliżającą się chorobę. Z kolei nowy, dwuzakresowy GPS gwarantuje najdokładniejsze śledzenie trasy, nawet w gęstym lesie czy między wieżowcami. Zegarek oferuje ponad 50 trybów ćwiczeń i potrafi automatycznie wykrywać aktywność, nawet jeśli zapomnisz uruchomić trening. Nowością jest też osobisty trener zdrowia AI oparty na Gemini, który dostarcza proaktywnych wskazówek dotyczących kondycji i snu.

Pixel Watch 4 to także pierwszy na świecie smartwatch z autonomiczną, ratunkową łącznością satelitarną. Wersja LTE (która nie będzie dostępna w Polsce...) może połączyć Cię ze służbami ratunkowymi nawet wtedy, gdy jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi-Fi. Zegarek oferuje również unikalną funkcję wykrywania zaniku tętna, która w przypadku zatrzymania akcji serca może automatycznie wezwać pomoc. Dzięki nowemu głośnikowi i silniejszym wibracjom, zegarek jest idealnie przystosowany do interakcji z Gemini. Nowa funkcja "Raise to Talk" pozwala aktywować asystenta przez samo podniesienie nadgarstka, aby bez użycia rąk uzyskać odpowiedzi czy zarządzać zadaniami.

Ceny i dostępność

Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach (41 mm i 45 mm) oraz w nowych, stylowych kolorach, takich jak satynowy kamień księżycowy (Satin Moonstone) czy trawa cytrynowa (Lemongrass). Google wprowadza także szeroką gamę nowych pasków, w tym bezklamrowy, elastyczny pasek Gradient Stretch Band, co pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do własnego stylu. W Polsce, przynajmniej w początkowej fazie, dostępne będą tylko modele WiFi. 41 mm został wyceniony na 1699 złotych, a za 45 mm trzeba już zapłacić 1949 złotych.