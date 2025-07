LEGO zachwyca nowym zestawem. O tych klockach wszyscy będą marzyć!

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele".

W zeszłym roku do katalogu LEGO Ideas dołączyły m.in. Szczęki, Magia Disneya, Miasteczko Halloween Tima Burtona, czy Ogród botaniczny. W tym roku mieliśmy też premiery Zmierzch — dom Cullenów oraz Ewolucja przedmiotów ścisłych, które do sklepów trafiły w ostatnich miesiącach. Najnowszym zestawem jest LEGO Disney Pixar Luxo Jr. – czyli kultowa już lampa stworzona przez studio Pixar, które otrzymało nominację do Oscara za animację „Luxo Jr.”, w której tytułowa lampa gra główną rolę. To prawdziwa gratka dla fanów studia i pozycja obowiązkowa dla miłośników LEGO, którzy cenią firmę za nietypowe podejście do wykorzystania standardowych klocków w niestandardowych konfiguracjach.

Zestawy LEGO Ideas trafiają do sprzedaży nieregularnie, jednak firma zapewnia, że wszystkie zwycięskie projekty znajdą się na sklepowych półkach – prędzej czy później. Warto też przypomnieć, że wśród tych, które można było kupić (a niektóre sklepy wciąż mają go w swojej ofercie), mamy reprezentanta z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego". To zestaw wydany w maju 2023 r. składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

LEGO Ideas Włoska riwiera na wyciągnięcie ręki. Nie musisz wychodzić z domu

Włoska riwiera to najnowszy zestaw LEGO Ideas, który już w przyszłym miesiącu trafi do sprzedaży. Składa się z 3251 elementów i pozwala na zbudowanie trzech budynków z odpinanymi dachami, do których można zajrzeć, aby zobaczyć bardzo szczegółowe wnętrza. W zestawie znajdziemy m.in. lodziarnię, sklep ze sprzętem do nurkowania i targ rybny, a nad nimi domy właścicieli sklepów. Do tego 10 minifigurek, które pozwolą stworzyć realistyczne sceny. Są tu rybak w łodzi na Morzu Śródziemnym, włoska nonna pokazująca wnukowi, jak zrobić makaron trofie i focaccię, krytyk kulinarny próbujy lokalnej kuchni, kobieta na skuterze, czy mały kociak jedzącego skradzioną wcześniej rybę. Całość ma 23 cm wysokości, 34 cm szerokości i 31 cm głębokości.

Zestaw LEGO Włoska riwiera do sprzedaży trafi 10 sierpnia. W oficjalnym sklepie LEGO kosztować będzie 1199,99 zł. Warto jednak pamiętać o tym, by przejrzeć ofertę innych sklepów online, które często oferują niższe ceny na zestawy LEGO.