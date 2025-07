Wielkie święto LEGO startuje już jutro. Jest jeden haczyk

LEGO zdradza pierwsze szczegóły związane z Dniami LEGO Insiders. To kilkudniowe wydarzenie, w ramach którego w oficjalnym sklepie LEGO czekać będzie masa atrakcji. By skorzystać, trzeba dołączyć do klubu. Jak to zrobić?

Oficjalny sklep LEGO, choć często jest droższy niż popularne sklepy z zabawkami, kusi fanów klocków specjalnymi ofertami i akcjami specjalnymi, w ramach których kupujący mogą liczyć na dodatkowe atrakcje – w tym unikatowe, bonusowe zestawy, które nie są dostępne w regularnej sprzedaży i są dodawane do zakupów, jako prezent. By zachęcić do zakupów większą grupę klientów, już jutro LEGO wystartuje ze specjalnym wydarzeniem, w ramach którego mamy mieć moc atrakcji.

Reklama

Czego możemy się spodziewać w ramach Dni LEGO Insiders? Firma dawkuje informacje i nawet na dzień przed startem tego wyjątkowego wydarzenia wciąż nie wiemy o nim zbyt wiele. To, co wiemy z całą pewnością, to to, że w ramach akcji dostępne będą specjalne oferty i promocje. Będzie też coś dla tych, którzy zrobią spore zakupy. Wydając co najmniej 625 zł, będzie można otrzymać za darmo zestaw LEGO Diorama z afrykańską sawanną. To zestaw, który w normalnej sprzedaży kosztowałby 89,99 zł, jednak jest dostępny za darmo wyłącznie dla tych, którzy w trakcie Dni LEGO Insiders zrobią zakupy w oficjalnym sklepie. Składa się z 287 elementów i przedstawia ciekawe szczegóły i dziką przyrodę sawanny. Fani zbudują dioramę z drzewami, wodą i roślinnością. Umieszczą w niej młodego słonia i marabuta oraz jajo ptaka na drzewie. Zestaw mierzy 12 cm wysokości, 13 cm szerokości i 13 cm głębokości.

Dni LEGO Insiders potrwają od 8 do 17 lipca w oficjalnym sklepie LEGO.

LEGO Insiders Days już jutro. Dołącz do klubu i skorzystać z masy atrakcji

Jak sama nazwa wskazuje, LEGO Insiders Days (Dni LEGO Insiders) skierowane jest wyłącznie do klubowiczów LEGO Insiders. To program lojalnościowy, w ramach którego klienci oficjalnego sklepu LEGO mogą liczyć na dodatkowe atrakcje. Klub ten pozwala na zdobywanie punktów za zakupy, które później można wymieniać na nagrody – zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. Członkowie LEGO Insiders mogą również liczyć na wcześniejszy dostęp do wielu zestawów, darmowe prezenty przy zakupach na określoną kwotę, czy dodatkowe rabaty:

LEGO Insiders to platforma dostępna wyłącznie dla uczestników programu, skupiająca członków społeczności LEGO. Jako uczestnik programu LEGO Insiders uzyskasz dostęp do niesamowitych nagród, rabatów, naszej społeczności i nie tylko. Platforma oferuje wiele różnych aktywności LEGO, zebranych w jednym miejscu. Przewiduje nagrody za zakupy i interakcje, co oznacza, że im więcej uczestników programu bierze udział w zabawie, tym częściej będą oni nagradzani punktami, które można wymienić na fantastyczne rabaty, możliwość udziału w wyzwaniach i nie tylko.

By skorzystać ze specjalnych ofert w ramach tegorocznego wydarzenia Dni LEGO Insiders, musicie być członkami tego klubu. Dołączenie do programu jest bezpłatne i jedyne, co jest potrzebne, to posiadanie konta w oficjalnym sklepie LEGO. Więcej szczegółów na temat samego LEGO Insiders znajdziecie na oficjalnych stronach firmy. Tam również będziecie mogli zarejestrować swoje konto, by od jutra móc skorzystać z dodatkowych atrakcji przeznaczonych wyłącznie dla klubowiczów.