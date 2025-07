Ten zestaw LEGO stworzono tylko dla Igi Świątek. Trzeba go zobaczyć

Co łączy światowy tenis, LEGO i truskawki? Najwyraźniej Iga Świątek, która po Wimbledonie opowiadała o jej ulubionej potrawie z dzieciństwa – makaronie z truskawkami. Świat zamarł z przerażenia „jak to można jeść makaron z truskawkami”. Wideo z wywiadu poszło wiralowo i szybko zostało podłapane przez jedzeniowych influencerów i internetowych kucharzy, którzy na tapet wzięli to danie i starali się je odwzorować we własnych kuchniach. Skutek? Zależy od propozycji. Niektórzy stawiali na dania wytrawne, inni kierowali swoje kroki w stronę deserów. O Idze i makaronie z truskawkami mówi się wszędzie, a sama zainteresowana jest zaskoczona, że takim echem odbił się jej wywiad i jest chętnie komentowany przez wszystkich. W rozmowie z sport.tvp.pl mówiła:

Przyznam, że kompletnie nie spodziewałam się, że makaron z truskawkami zrobi taką furorę (...) Niby od dawna wiem, jaką mam markę, ale nie spodziewałam się, że ona może wpłynąć na rzeczy "błahe". Jesteśmy na etapie, w którym w pewnym sensie rozmawiamy o tym, co chciałabym zrobić ze swoim "głosem" i podejmujemy różne inicjatywy, ale rozsławienie makaronu z truskawkami, przez to, że raz wspomniałam o nim wywiadzie pomeczowym, nie było w naszym bingo.

Truskawka z klocków LEGO. Tak Iga Świątek świętuje wygraną

Na fali popularności makaronu z truskawkami można robić dobry marketing, o czym przekonuje nas LEGO, które przygotowało dla Igi specjalny prezent. Przybrał on kształt ogromnej truskawki – nawiązującej zarówno do Wimbledonu oraz wspomnienia smaków dzieciństwa tenisistki, które obiegło światowe media. Zestaw składa się z blisko 3000 klocków i mierzy około 30 cm wysokości i 30 cm szerokości. W centrum modelu umieszczono specjalną wnękę przeznaczoną na minifigurkę Igi z rakietą tenisową. Jak przekonuje LEGO, całość ma stanowić pełną pomysłowości oraz dowcipu pamiątkę, a jednocześnie wyjątkowy gest wdzięczności wobec Igi za dostarczanie niezapomnianych sportowych wrażeń i inspirację, jaką jest dla kibiców na całym świecie.

LEGO nie tylko pokazało specjalnie zaprojektowany zestaw truskawkowy, ale także upewniło się, że dotrze on do Igi Świątek. Tenisistka o fakcie dostarczenia tego niecodziennego prezentu poinformowała w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcie, trzymając w dłoniach gigantyczną truskawkę.

Co ciekawe, Iga Świątek jest ambasadorką polskiego oddziału LEGO i już wcześniej współpracowała z firmą. W ramach tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc, polska tenisistka przekazała na aukcję podpisaną przez siebie rakietę Tecnifibre, którą grała w sezonie 2024 oraz specjalnie przygotowany unikalny obraz z klocków LEGO upamiętniający jej zwycięstwo w turnieju Roland Garros. Obraz ma wymiary 90 cm x 90 cm i składa się z 13 815 klocków LEGO w 43 kolorach. Zestaw ten sprzedał się za 72250,00 zł.

A w zeszłym roku, na urodziny Igi Świątek, LEGO przygotowało jeszcze coś. To zbudowany z ponad 11 tysięcy klocków kort tenisowy. Co prawda to unikat na światową skalę, ale i tak robi spore wrażenie!