LEGO licencjami stoi. Klocki inspirowane popkulturą są najpopularniejsze

LEGO swoją przygodę na rynku zabawek dla dzieci rozpoczęło już w latach 30. ubiegłego wieku, jednak to dopiero 1949 r. przyniósł pierwszy zestaw - Automatic Binding Bricks pozwalający na tworzenie budowli z klocków. I tak zaczęła się przygoda, która trwa do dziś. Na przestrzeni dziesięcioleci LEGO stawiało na swoje własne pomysły, rozwiązania i autorskie zestawy oferujące zabawę kolejnym pokoleniom. Jednak prawdziwą rewolucję na rynku wprowadziły licencje, które LEGO zaczęło pozyskiwać w ramach umów z partnerami z całego świata dostarczającymi światy i postacie, które doskonale odnalazły się w świecie klocków.

To właśnie licencje, które pozyskało LEGO pozwoliło firmie rozwinąć skrzydła i dotrzeć do nowych odbiorców z zestawami, które wcześniej nie były możliwe. Pierwsza licencja i znana na całym świecie marka, która została wykorzystana do nowych zabawek z klocków, to Gwiezdne Wojny. LEGO nawiązało współpracę z Lucasfilm już w 1999 r. i jak do tej pory jest najlepiej sprzedającą się serią w historii duńskiej firmy.

Jednak Gwiezdne Wojny to dopiero początek przygody z licencjami. Ogromny potencjał drzemiący we współpracy z LEGO dostrzega również Warner Bros., który oddaje w ręce duńskim projektantom dostęp do światów Harry Potter i Batman, które z pierwszymi zestawami trafiają do sklepów w 2001 r. Rok wcześniej na rynku zadebiutował pierwszy komplet wzorowany na Myszce Miki. Disney jest obecnie jednym z czołowych partnerów LEGO a to za sprawą marek, które do twórców Myszki Miki należą - wspomniane Gwiezdne Wojny, Marvel, szereg disneyowskich produkcji - wszystkie one pojawiły się w formie klocków i nadal powstają nowe.

LEGO licencjami stoi. Klocki z ulubionymi bohaterami filmów i nie tylko

LEGO na przestrzeni ostatnich 20 lat nawiązało szereg współprac, a ich efektem są zestawy inspirowane filmami, serialami, prawdziwymi samochodami, grami, a nawet dziełami sztuki. Star Wars, Marvel, szeroko pojęty Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie, Żółwie Ninja - do wyboru do koloru. Zestawy dla najmłodszych oraz te dla nieco starszych fanów składania klocków LEGO.

Licencje w oparciu o które powstają nowe klocki niosą jednak za sobą pewne ograniczenia. Co z pewnością rozczarowuje część fanów tego typu rozrywki. Przeglądając strony LEGO w poszukiwaniu inspiracji do tekstu natknąłem się na taki zapis:

Wiele naszych zestawów powstało na podstawie historii i postaci, których nie stworzyliśmy, np. Star Wars, Disney, DC Comics i Marvel Super Heroes. Bardzo nam przykro, ale nie możemy sprzedawać minifigurek i specjalnych klocków z serii "licencjonowanych, NEXO KNIGHTS i NINJAGO. Nasze umowy licencyjne z oryginalnymi twórcami stanowią, że nie możemy sprzedawać części "licencjonowanych" osobno, tylko w ramach zestawu.

Z pomocą jednak przychodzą sami kolekcjonerzy zrzeszeni w różnych społecznościach. W sieci znajdziemy wiele serwisów, w których zamówić można pojedyncze klocki LEGO pochodzące z oryginalnych kompletów - pomagają one przede wszystkim w tworzeniu własnych zestawów, które zaprojektowane zostały przez społeczność. To jednak temat na zupełnie inny tekst.

Licencje LEGO to nie tylko zestawy klocków

Licencje powiązane z LEGO to również doskonała okazja na stworzenie gier, w których to klocki grają pierwsze skrzypce. Niewątpliwie najpopularniejszą serią jest LEGO Star Wars - w tym wydana w zeszłym roku kolekcja LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów pozwalająca przeżyć historię z 9 części kinowych filmów - od Mrocznego Widma po Skywalker. Odrodzenie. W grze nie zabrakło także nawiązań do innych projektów Star Wars, w tym figurek z serii Mandalorian, Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie, Han Solo: Gwiezdne Wojny - historie, czy Gwiezdne Wojny: Parszywa Zgraja.

Licencje LEGO to również świetny materiał na film kinowy - "LEGO: Przygoda" z 2014 r. to plejada "gwiazd" z klocków, których na swojej drodze spotyka główny bohater - Emmet. To on musi przeciwstawić się złemu dyktatorowi Lordowi Biznesowi. Na ekranie mogliśmy więc zobaczyć klockowego Supermana, Batmana, Zieloną Latarnię, Wonder Woman, Gandalfa Szarego, Hana Solo, Dumbledore'a i wielu, wielu innych bohaterów, których znamy z innych dzień.