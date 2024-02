Tak wygląda nowa strategia Xboksa. Wszyscy gracze będą zachwyceni

Kilkanaście dni temu pojawiły się plotki, że na wiosnę nowa szefowa Xbox Sarah Bond przedstawi plan na przyszłość marki. Plotki mówiły, że ma ona plan na to, by niektóre pozycje trafiły także na inne platformy – w szczególności na sprzęty PlayStation i Nintendo. Kilka dni później z oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych dowiedzieliśmy się, że o dalszych losach Xbox dowiemy się już w tym tygodniu, w ramach oficjalnego podcastu, w którym wzięli udział Phil Spencer (CEO działu gier w Microsofcie), Matt Booty (szef Xbox Game Studios) oraz wspomniana wyżej Sarah Bond.

Źródło: Depositphotos

Podczas transmisji, która zakończyła się kilka godzin temu podzielili się swoją wizją przyszłości, która przynosi spore zmiany związane z grami, które do tej pory były wyłącznie tytułami na wyłączność. Najważniejsze jest jednak, że Xbox ma się bardzo dobrze, a gracze wybierający obóz zielonych nie mają powodów do obaw. Przyszłość platformy kształtuje się całkiem nieźle, a Microsoft ma w kieszeni kilka asów, którymi chce zaskoczyć wszystkich.

Gry na wyłączność dla Xbox wkrótce trafią na inne platformy

Jednak dla graczy najważniejsze są gry. I również te, które do tej pory były tylko na wyłączność dla jednej platformy. Wiemy już z niemal stuprocentową dokładnością, jakie gry na wyłączność trafią wkrótce na konsole konkurencji. Chodzi o cztery tytuły, które na Xbox pojawiły się w ostatnim roku i cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem. Choć firma nie zdradziła konkretnych tytułów, dała wystarczająco dużo wskazówek pokazujących, że już wkrótce, na PlayStation 5 i Nintendo Switch zagramy w:

Sea of Thieves

Grounded

Pentiment

Hi-Fi Rush

Jak widać, na liście nie ma ani Starfield, ani Indiany Jonesa, ale nie oznacza to, że gry te nie mają potencjału, by trafić na PlayStation 5. Wspomnianymi wyżej grami Microsoft chce sprawdzić, czy w ogóle udostępnianie swoich tytułów na inne platformy ma sens. Firma widzi jednak ogromny potencjał w udostępnianiu tytułów first party na innych platformach – wszystko w trosce o graczy, by mogli cieszyć się grami niezależnie od sprzętu, na którym grają. Firma podkreśla jednak, że to właśnie Xbox ma być najlepszym wyborem. Nie tylko ze względu na możliwości samej konsoli, ale przede wszystkim usługi, które rozszerzają rozgrywkę i oferują m.in. gry w dniu premiery, najważniejsze tytuły wewnętrznych studiów i wiele więcej. Wszystko w ramach jednego abonamentu Xbox Game Pass.

Przyszłość Xbox jest niezagrożona. Na co mogą liczyć gracze?

Ale to nie koniec. W czasie podcastu dowiedzieliśmy się, że Microsoft już pracuje nad nową generacją konsoli Xbox, która ma zrewolucjonizować przemysł rozrywki i zaoferować graczom wydajność, jakiej jeszcze nie było. Choć to tylko marketing, bo przy słyszymy to przy okazji każdej kolejnej generacji, jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie prac, nad nowym sprzętem. Co ciekawe, pod koniec roku Microsoft planuje zaprezentować graczom jeszcze coś – choć nie wiadomo czy chodzi o następną generację (trochę za wcześnie), mocniejszego Xboksa Series X, czy też urządzenie przenośne, o którym plotkuje się od dawna. Szczegółów jednak nie znamy. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na komunikaty, które zaprezentowane zostaną w okresie świątecznym.