Te słuchawki musi mieć każdy gracz. Producent obiecuje cuda

Wybór konkretnych słuchawek dla graczy to bardzo trudne zadanie - tym bardziej, że nie znajdziemy uniwersalnego rozwiązania. Zarówno Microsoft jak i Sony mocno naciskają na producentów, by ci przygotowywali słuchawki dedykowane konkretnym sprzętom. Słuchawki do konsol Xbox nie zawsze będą kompatybilne z PlayStation (i na odwrót). Dlatego jeśli macie w domu dwie konsole, zapewne wiecie jak trudne jest zarządzanie dodatkowymi akcesoriami. Jeśli jednak stawiacie tylko na jeden ekosystem i jest nim właśnie PlayStation, warto zainteresować się nową ofertą słuchawek. Te powstały dzięki współpracy z Audeze - firmą zajmującą się tworzeniem audiofilksich rozwiązań, którą Sony kupiło w zeszłym roku.

Na efekty przejęcia nie trzeba było długo czekać. Już we wrześniu, przy okazji prezentacji PlayStation Portal, Sony pokazało dwa nowe modele słuchawek dedykowanych graczom PlayStation, które czerpią garściami technologie wykorzystywane przez Audeze. To Sony PULSE Explore i PULSE Elite. Jedne popularne pchełki przygotowane z myślą o komforcie, drugie to nauszne słuchawki, które oferować będą m.in. dłuższy czas pracy na baterii.

Sony PULSE Explore i PULSE Elite. Co oferują nowe słuchawki do PlayStation?

Douszne słuchawki bezprzewodowe PULSE Explore wyposażone są w magnetyczne przetworniki przestrzenne, które mają pozwolić usłyszeć każdy szczegół w najpopularniejszych grach. Dzięki wykorzystaniu autorskiego połączenia bezprzewodowego PlayStation Link oferują bezstratną jakość i niemal zerowe opóźnienia. W pełni wspierają technologię Tempest z dźwiękiem przestrzennym w tytułach na PlayStation 5. Według informacji producenta sygnały audio są pozycjonowane z niewiarygodną dokładnością we wszystkich trzech wymiarach. Dodatkowo, Pulse Explore posiadają funkcję redukcji szumów wykorzystującą rozwiązania AI do analizowania otoczenia i dostosowywania intensywności tłumienia dźwięków. Wbudowany akumulator pozwala na działanie do 5 godzin, a etui ładujące wydłuża ten czas o dodatkowe 10 godzin. W zestawie znajduje się także adapter PlayStation Link USB do konsol PS5 i komputerów PC oraz Mac.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite posiada studyjne przetworniki odtwarzające dźwięk z niemal idealną dokładnością w całym słyszalnym spektrum, dzięki czemu możesz słuchać gier dokładnie tak, jak zamierzali twórcy. Wyposażone w chowany mikrofon sprawdzą się zarówno w grach dla pojedynczego gracza, jak i tytułach multiplayer. Podobnie jak PULSE Explore z konsolami PS5 i PS Portal łączy się za pomocą PlayStation Link, ale działają również tradycyjnie, z wykorzystaniem Bluetooth. Model ten również posiada funkcję redukcji szumów wykorzystującą rozwiązania AI do analizowania otoczenia i dostosowywania intensywności tłumienia dźwięków.

W zestawie, oprócz adaptera PlayStation Link USB do konsol PS5 i komputerów PC oraz Mac znajduje się też specjalny wieszak do ładowania, który można przymocować do biurka, blatu lub zamontować na ścianie, dzięki czemu słuchawki można mieć zawsze pod ręką, w pełni naładowane i czekające do użycia podczas następnej rozgrywką.

Sony PULSE Explore i PULSE Elite. Ceny i dostępność

Sony oficjalnie potwierdziło, że oba modele słuchawek do sprzedaży trafią już w przyszłym tygodniu, 21 lutego. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie można je kupić bezpośrednio w sklepie PlayStation lub u wybranych partnerów detalicznych. A jak wygląda to u nas? Patrząc na oficjalną stronę producenta, nie znajdziemy zbyt wielu wzmianek na temat dostępności obu akcesoriów. W przypadku PULSE Explore mamy informację o "zamówieniach w przedsprzedaży", ale nie prowadzi ona do konkretnych sklepów. Jednak te mają swoich dystrybutorów i już prowadzą przedsprzedaż obu zestawów.

Przykładowo, w sklepie Media Expert, Sony PULSE Explore, których premiera w Polsce planowana jest na początek marca, kosztują 949 zł. W tej samej cenie można je zamówić w EURO RTV AGD. Sony PULSE Elite w Media Expert pojawią się w sprzedaży 21 lutego - wraz z ich światową premierą. Ich cena to 659 zł. W tej samej cenie dostępne są w sklepie EURO RTV AGD, jednak ich premiera w tym sklepie zaplanowana jest na kwiecień (choć zapewne data ta wkrótce ulegnie zmianie).