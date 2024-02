Xbox czy PlayStation? To bez znaczenia, wojna konsola dobiega końca

Od kilkunastu dni chodzą plotki, że jednym z pierwszych nowych tytułów mających trafić na PlayStation i Nintendo i który był dostępny wyłącznie na konsolach Xbox i PC, ma być Hi-Fi Rush. Zaskakująco dobrze przyjęta gra akcji z mocno rozbudowanymi elementami rytmicznymi może pochwalić wysokimi ocenami. Zarówno ze strony prasy, jak i samych graczy. W plikach gry doszukano się teraz wskazówek, które sugerują, że produkcja studia Tango Gameworks wkrótce będzie dostępna na PlayStation 4/5 oraz Nintendo Switch. Sugerować mają to kolory koszulek dla głównego bohatera Hi-Fi Rush i zamieszczone na nich hasła.

Te gry na wyłączność mogą wkrótce mogą trafić na inne platformy. Ciekawy ruch Microsoftu

Wskazują one jasno, że gra niedługo dostępna będzie na pozostałych platformach. Jednak Hi-Fi Rush to dopiero początek. Microsoft ma zmienić swoją strategię związaną z dostępnością swoich niektórych tytułów i otworzyć się na konkurencyjne sprzęty. A to byłby dość zaskakujący zwrot akcji patrząc na to, jak obie firmy dotychczas traktowały się nawzajem. O ile twórcy third party nie mają problemu z przygotowywaniem wersji zarówno na konsole Xbox, jak i PlayStation, tytuły na wyłączność trafiały wyłącznie na konkretny sprzęt. Nieco w tym temacie zmieniło się u samego Sony, które od kilku lat wydaje swoje exy na komputerach PC, by nowi gracze mogli się z nimi zapoznać.

The Verge wskazuje także, że także Indiana Jones i Wielki Krąg ma spore szanse by trafić na sprzęty konkurencji. Choć początkowo nowy tytuł studia MachineGames, które współpracuje z ekipą z Bethesda Games ma być wyłącznie produkcją na wyłączność dla posiadaczy konsol Xbox i pecetów, niewykluczone, że jeszcze przed końcem tego roku trafi on na konsolę PlayStation 5. Nowy Indiana Jones, który został oficjalnie zaprezentowany kilka tygodni temu miał być tą produkcją, która do obozu zielonych przyciągnie nowych graczy oraz odbierze publikę niebieskim. Podobnie sprawa ma wyglądać w przypadku Starfield - jednego z najważniejszych tytułów na konsoli Xbox z zeszłego roku. Produkcja, nad którą ekipa z Bethesdy pracowała długie lata ma szansę trafić na PlayStation 5 jakiś czas po tym, jak w podstawowej wersji gier pojawi się dodatek fabularny Shattered Space.

Gry na wyłączność dla konsol Xbox także na PlayStation!

Jak będzie w rzeczywistości, mamy przekonać się za kilka tygodni. Źródła zbliżone do Zenimax (firmy, którą Microsft kupił w 2020 r.) twierdzić mają, że już na wiosnę, nowa szefowa działu Xbox, ma podzielić się nową strategią związaną z dostępnością gier tworzonych pod skrzydłami Xbox Studios. Sarah Bond ma plan na to, by niektóre pozycje trafiły także na inne platformy - w szczególności na sprzęty PlayStation i Nintendo. Choć w sieci trwa gorąca dyskusja na temat tych przecieków i osoby, która udostępnia je na X, nie brakuje innych sygnałów wskazujących na to, że wybrane gry na wyłączność z katalogu Xbox trafią także do innych graczy. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych komunikatów.

Pytanie też, czy do podobnych wniosków dojdą również szefowie PlayStation. Choć Sony robi małe kroczki wypuszczając najpopularniejsze tytuły na PC, część graczy wciąż czeka, by móc w nie zagrać na konsolach Xbox.

Grafika wyróżniająca: Stock image from Depositphotos