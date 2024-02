GTA 6 – do premiery gry zostało już niewiele czasu! Nowe informacje

Kiedy pojawi się GTA 6? Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two Interactive, odpowiedział na to pytanie — i chociaż sama odpowiedź nie zachwyci graczy, to wszystkie informacje wskazują na to, że GTA VI będzie już za chwilę.

GTA 6 to JUŻ jest wielki sukces

Nie oszukujmy się — Grand Theft Auto VI to już teraz wielki sukces i coś, co po prostu nie może się nie udać. Firma z wielkim R i gwiazdką w logo na początku grudnia 2023 roku wypuściła pierwszy oficjalny zwiastun nowej odsłony GTA, a ten okazał się strzałem w dziesiątkę — poza tym, że trailer jest naprawdę świetnie wykonany, to pobił wszelkie rekord YouTube’a w kwestii czasu potrzebnego do przekroczenia magicznej bariery 100 milionów wyświetleń. Wideo w momencie pisania tego artykułu ma oszałamiające ponad 174 miliony wyświetleń.

Jak już wielokrotnie pisałem, o tym, jak wielkie jest to wydarzenie dla całej branży gier wideo (i nie tylko, bo GTA jest już prawdziwym fenomenem na przerażającą wręcz skalę i na nową część czeka każdy — nawet osoby, które nie interesują się grami) wszyscy wiemy. To wszystko, co Rockstar udostępnił do tej pory, to jednak dla graczy zdecydowanie za mało — wszyscy chcą nowych materiałów oraz przede wszystkim każdy gracz pragnie poznać datę premiery gry. W tej sprawie coraz więcej się rozjaśnia.

Szef Take-Two odpowiada na pytanie, kiedy GTA 6 będzie miało swoją premierę

Take-Two Interactive zorganizowało ostatnio konferencję, na której pojawił się segment pytań i odpowiedzi. Nikogo chyba nie dziwi fakt, że podczas tego Q&A padło pytanie o dokładną datę premiery Grand Theft Auto VI. Oto, co odpowiedział Strauss Zelnick:

Dążymy do perfekcji. Zatem, kiedy poczujemy, że zoptymalizowaliśmy grę do aż tak wysokiego poziomu, wtedy zdecydujemy się na premierę [gry].

„Dążenie do perfekcji” i podobne teksty to często jest czysto wizerunkowe gadanie, lecz mając na uwadze to, jak długi czas Rockstar pracuje nad tą grą, ile pieniędzy włożono już w ten projekt i jakiego zarobku od tej produkcji się oczekuje, można ze spokojem stwierdzić, że w tym przypadku jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. Odpowiedź Zelnicka była jednak mocno wymijająca — a kiedy w istocie możemy spodziewać się premiery nowego hitu Rockstara?

Kiedy możemy spodziewać się GTA 6? Do premiery nie zostało dużo czasu!

Ostatnio jeden z informatorów donosił, że Grand Theft Auto VI na PlayStation 5 i Xbox Series X|S pojawi się 7 lutego 2025 roku. Chociaż ta data nie jest w pełni potwierdzona, to jest to bardzo możliwy scenariusz — z tego względu, że jak już wielokrotnie informowałem wcześniej, presja na Rockstar Games jest już od jakiegoś czasu; a bierze się głównie z tego, że produkcja ma zadebiutować w 2024 roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku.

R* zakłada również w raportach, że od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 ma napłynąć do Take-Two Interactive aż 8 miliardów dolarów. Takie przychody są związane wyłącznie z dużymi premierami. Nie ma więc złudzeń, że do premiery GTA VI zostało już stosunkowo niewiele czasu.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.