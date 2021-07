Tak działają nowe Microsoft Teams. Aplikacja ma ponad ćwierć miliarda użytkowników

Po premierze Windows 11 zasadne wydaje się pytanie, czy popularność aplikacji nie wzrośnie jesienią, gdy nowa wersja systemu trafi na komputery użytkowników. Właśnie wtedy na ich laptopach i pecetach zagości wbudowana w Windows 11 aplikacja Teams, która… pracuje obok tej klasycznej, więc prawdę mówiąc nie potrafię do końca wyjaśnić, jaką wizję ma tutaj Microsoft.

Nowoczesna aplikacja jest domyślnie przypięta do paska zadań, wyróżnia się nową ikoną i zupełnie innym interfejsem. Po kliknięciu w ikonę wysuwane jest wąskie okienko z listą kontaktów (sekcja z sugerowanymi kontaktami może być nieco mniejsza niż u mnie, ale nie jest możliwe jej wyłączenie na tym etapie). Całość dobrze wpisuje się w styl Windows 11, co jest dobrą oznaką, ale…

Czy ktokolwiek wybierze Teams zamiast Messengera, WhatsAppa czy nawet Skype’a?

Po wybraniu kontaktu otwierane jest oddzielne okno, w którym będziemy prowadzić rozmowę z daną osobą lub grupą. Od momentu konfiguracji konta aż po samo okienko rozmowy widać jak na dłoni, że jest to aplikacja stworzona właśnie z myślą o prywatnych użytkownikach i osobistych zastosowaniach Teams.

W tym obszarze komunikator Microsoftu raczej nie może się pochwalić tak dobrymi wynikami, co konkurencja pokroju Messengera, WhatsAppa, Telegrama czy… nawet Skype’a, gdybym miał spekulować. Teams to narzędzie do nauki i pracy – nie znam nikogo i nie natrafiłem online na osobę, która uczyniłaby z aplikacji także prywatny komunikator, a to nie jest tylko moja obserwacja.