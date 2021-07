Windows 11 będzie wyglądać tak samo na tablecie i klasycznym pececie, natomiast Microsoft stawia nie tylko na powiększone elementy interfejsu, ale zbudował też nową klawiaturę ekranową (ta kulała aż do Windows 10, mimo że ta w Windows Phone/Mobile była naprawdę niezła), która może przyjmować różne kształty, kolory i rozmiary. Co więcej, Windows 11 wprowadzi rozbudowaną funkcję dyktowania głosowego z obsługą inteligentnej interpunkcji. Ta zapowiada się na niemałą rewolucję, bo do tej pory stawianie przecinków, kropek czy innych znaków interpunkcyjnych oraz specjalnych było możliwe po wydaniu konkretnej komendy. Windows 11 ma rozpoznać kontekst wypowiedzi i zrobi to za nas.

Czy nas, Polaków, kopnie którykolwiek z zaszczytów i Microsoft zaserwuje nam obsługę dyktowania głosowego w naszym ojczystym języku wraz z nowościami.