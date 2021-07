Tak będzie wyglądał Microsoft Surface Duo 2

Nie ukrywam, że Microsoft Surface Duo jest jednym z tych modeli smartfonów, któremu bardzo mocno kibicowałem. Nie, nie dlatego że jakoś wyjątkowo wpisuje się w moje gusta, ale był solidnym powiewem świeżości na rynku zdominowanym przez chińskie smartfony, które coraz bardziej zlewają się w jedną masę. Coraz trudniej jest odróżnić od siebie kolejne modele Vivo, Xiaomi, Oppo, OnePlusa, realme (i spółki) — wszystkie oferują z grubsza to samo. Podobne nakładki, podobne ekrany, te same podzespoły. Surface Duo był projektem wyjątkowym. Microsoft powrócił do świata smartfonów z nowym projektem – tym razem już bez autorskiego systemu, a z Androidem. Sam smartfon był też inny niż konkurencja.

Microsoft Surface Duo 2. Tak będzie wyglądała druga generacja składanego smartfona giganta z Redmond

Microsoft przyzwyczaił nas już do tego, że wiele rzeczy robi po swojemu, ale ich nowy model telefonu wydawał się prawdziwym szaleństwem. I pomijając już fakt że nie jest oficjalnie dystrybuowany w Polsce, urządzenie faktycznie wydaje się być co najwyżej ciekawostką. Recenzenci byli zgodni w tym, że nie jest to sprzęt dopracowany, świata nie zmieni – no i jednak nie na to czekali:

Ogólnie Surface Duo jako całość wygląda nieźle i ma ogromny potencjał, ale jak to z Microsoftem bywa, trzeba coś spartolić. Zacznijmy od wspomnianej produktywności. Wszystko opiera się o to, że urządzenie działa wielowątkowo, a jak wiemy Android mistrzem takich operacji nie jest. Zmusiło to giganta z Redmond do napisania tego po swojemu. Efekt?

Zapotrzebowanie na RAM co sprawia, że wpakowanie TYLKO 6GB pamięci operacyjnej to nieporozumienie. W teorii spokojnie wystarcza to do pociągnięcia Androida, ale wszystkie recenzje wyraźnie pokazują, że z perspektywy wielowątkowości jest to po prostu za mało. Animacje potrafią przylagować, ekrany nie zawsze się obracają, czasami widać jak wszystko po prostu się zatrzymuje na sekundę albo dwie.

Po drugie, poszczególne operacje wykorzystują zbliżone gesty. Najczęściej są to ruchy z dołu do góry. Problem w tym, że są ne uzależnione od kontekstu, w którym użytkownik się znajduje. To wymaga pewnej wprawy, ale z mojej perspektywy jest to bardzo irytujące.

Narzekania było dużo, z rozmaitych powodów. Ale był to sprzęt na swój sposób przełomowy, a te – jak pokazały wszystkie dotychczasowe składaki – wymagają większego dopracowania. Z najnowszych zdjęć Microsoft Surface Duo 2 które wyciekły do sieci wynika, że w nowym wcieleniu smartfona co nieco się pozmienia. Widać to już na pierwszy rzut oka – zmieni się układ kamer. Tym razem nietypowy smartfon Microsoftu dostanie je aż trzy: