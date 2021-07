Microsoft aktualizuje Windows 11. To dopiero początek przygody

Windows 11 od kilkunastu dni gości na komputerach testerów i choć nie jest to ukończona wersja systemu, to jedenastka zaskakująco dobrze radzi sobie w naturalnym środowisku. Pisząc to mam oczywiście na myśli prawdziwe komputery, na których zainstalowano Windows 11, a nie wirtualne maszyny, z których feedback nigdy nie będzie tak użyteczny. Użytkownicy natrafili na niemało problemów, z jednym mierzyłem się także ja, ale w związku z nie tak znaczącymi modyfikacjami pod maską względem Windows 10, nowa wersja zachowuje się nad wyraz stabilnie.

Akryl i Fluent design w Windows 11

Zgodnie z oczekiwaniami Microsoft stale prace nad Windows 11, gdzie wciąż jest wiele do zrobienia chyba pod każdym względem. Mimo wdrożenia odświeżonego interfejsu i wielu nowych elementów, inżynierowie nie zdołali wszystkiego dopracować na chwilę ujawnienia jedenastki, dlatego dopiero teraz w nowym Buildzie 22000.71 pojawia się poprawka dotycząca menu kontekstowego ukrytego pod prawym przyciskiem myszy.

Na grafice zostało pokazane, czym różni się zaktualizowane menu, które zyskało tak zwany akryl. Microsoft określa w ten sposób komponent, który nadaje głębi i fizycznej tekstury (materiału) elementom interfejsu. Przyznam, że nie spodziewałem się już żadnej zmiany w wyglądzie tego menu kontekstowego, więc to bardzo miła niespodzianka, ale jednocześnie zaczynam obawiać się, jak wiele jeszcze elementów UI Windows 11 będzie musiało poczekać na takie usprawnienia.

Nowy widżet Rozrywka nie dla wszystkich

Drugą z nowości jest widżet Rozrywka, którego zadaniem będzie informowanie użytkownika o nowościach z zakresu kultury. Chodzi oczywiście o filmy, seriale, gry i inne. Widżet posiada przewijaną listę, na której znajdują się rekomendowane nowości na VOD i nie tylko. Niestety, Microsoft przewidział na tę chwilę działanie tego widżetu tylko w wybranych krajach (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Francja, Australia, Japonia) i nie jest jasne czy i kiedy pojawi się w innych regionach, w tym w Polsce.

Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 to ogrom poprawek

Dość trudno mi też uwierzyć, że Microsoft dopiero teraz poprawił działanie miniaturek okien, które ukazują się po najechaniu kursorem na ikonę na pasku zadań otwartej aplikacji. Miniaturki mają teraz odpowiadać nowemu interfejsowi Windows 11. W górnym pasku okna Eksploratora usprawniono też działanie przycisku „Utwórz nowy folder”, który… posiada dwie opcje do wyboru, ponieważ za jego pomocą można też będzie tworzyć nowe pliki *.txt i inne.

Oczywiście Windows 11 Insider Preview Build 22000.71 to także mnóstwo poprawek, jak uaktywnienie działania dłuższego przytrzymania palcem na ikonie na pasku zadań, co otwiera jump listę, natomiast skrót Shift + Prawy Przycisk Myszy na ikonie na pasku zadań wywoła menu okna, a nie jump listę. Nareszcie reorganizacja ikon na Pasku zadań nie powoduje otwierania/minimalizowania aplikacji, a kursor nie zwalnia, gdy przemieszcza się pomiędzy miniaturkami okien nad paskiem zadań. Pełna lista poprawek jest naprawdę obszerna, więc jeśli korzystacie z Windows 11 na co dzień, to na pewno zauważycie dokonane przez Microsoft zmiany.