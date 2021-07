WhatsApp pozwoli dołączyć do grupowej rozmowy nawet wtedy, gdy połączenie już się rozpocznie

Dotychczas po przegapieniu zaproszenia na spotkanie, nie dało się do niego dołączyć. Niby wszyscy zdzwaniamy się o tej samej porze, więc nie powinno stanowić to większego wyzwania — jak jest w praktyce, wszyscy jednak wiemy. Nie zawsze jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać, a później staje się po prostu problematyczne. Teraz twórcy komunikatora oficjalnie ogłaszają wprowadzenie zmian w tym aspekcie i opcję dołączania do rozmowy grupowej także wtedy, kiedy ta już trwa.

Od dzisiaj możesz dołączać do rozmowy grupowej, nawet jeśli już trwa. W ten sposób unikniesz sytuacji, w których brak Twojej reakcji na dzwonek połączenia spowoduje, że ominie Cię możliwość spędzenia czasu z bliskimi. Zamiast tego zyskasz odrobinę spontaniczności, by swobodnie porozmawiać z innymi na WhatsAppie.

Najciekawsze rozmowy mają miejsce wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Teraz, gdy ktoś z Twojej grupy przegapi połączenie, bo na przykład nie usłyszy dzwonka, może dołączyć do pozostałych uczestników w dowolnym późniejszym momencie. Tak długo, jak spotkanie trwa, można je opuszczać i do niego wracać bez żadnych ograniczeń.

Kolejnym rozwiązaniem, które przygotowaliśmy, jest ekran informacji o połączeniu. Można na nim zobaczyć, kto w danej chwili bierze udział w spotkaniu i kto jest zaproszony, ale jeszcze nieobecny. A jeśli klikniesz Ignoruj, możesz dołączyć do rozmowy później z poziomu karty Połączenia na WhatsAppie.

No cóż, lepiej późno niż wcale. Nowości są już dostępne dla wszystkich użytkowników komunikatora.

Źródło