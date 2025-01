Szykujcie portfele. Elektryczny samochód od Sony już w przedsprzedaży

Sony wraz Hondą zapraszają do składania zamówień przedpremierowych na ich samochód elektryczny AFEELA 1. Co o nim wiemy i ile kosztuje?

Zeszłoroczne targi CES przyniosły pierwsze konkrety współpracy między Sony i Hondą, które wspólnie pracują nad nowym samochodem elektrycznym. Sony Honda Mobility odsłoniło karty związane z AFEELA, a pierwsze samochody elektryczne z tą właśnie nazwą, opracowywane przez obie firmy, na ulice miały wyjechać w 2027. Choć szczegółów dotyczących oferty nie poznaliśmy, AFEELA miała nadzieję, że dzięki swoim autorskim rozwiązaniom pchnie rynek elektromobilności do przodu. Teraz, z okazji CES 2025, znamy więcej informacji na temat samochodu – a konkretnie dwóch modeli AFEELA 1, które trafiły już do przedsprzedaży, choć na ich odbiór klienci jeszcze trochę poczekają.

AFEELA 1 dostępny będzie w dwóch wariantach: Origin oraz Signature. Ten pierwszy ma być przystępniejszy i kosztować w Stanach Zjednoczonych 89900 dolarów, co w bezpośrednim przeliczeniu (bez uwzględnienia podatków) daje nam ok. 368 tysięcy złotych. AFEELA 1 Signature wyposażano dodatkowo w dwa ekrany dla pasażerów na tylnych siedzeniach, 21-calowe felgi aluminiowe, czy system lusterek z kamerą centralną i Home Link. Za te dodatki trzeba dopłacić. Model ten wyceniono na 102900 dolarów (ok. 422 tys. zł). Kupujący otrzymają 3-letnią subskrypcję dla różnych systemów pokładowych i rozrywkowych, w tym AFEELA Intelligent Drive (Level 2+ ADAS) czy asystenta AI.

AFEELA 1 już w przedsprzedaży. Pierwsze samochody trafią do kierowców w przyszłym roku

Co ciekawe, na ten moment rezerwacja obu modeli AFEELA 1 dostępna jest wyłącznie w stanie Kalifornia. Zainteresowani klienci już teraz mogą wpłacić 200 dolarów na poczet przyszłych opłat, a ci, którzy zdecydują się na wariant Signature, mogą wybrać kolor karoserii i tapicerki. Rezerwacja AFEELA 1 Signature lub Origin oznacza, że osoby składające zamówienia wcześniej będą jednymi z pierwszych w kolejce do odbioru pojazdu. Bycie posiadaczem rezerwacji daje również dostęp do organizowanych przez Sony Honda Mobility wydarzeń i możliwości poznania pojazdu. Co ciekawe, AFEELA 1 w wersji Signature do kierowców trafi w połowie przyszłego roku, natomiast wariant Origin z linii produkcyjnej zjedzie dopiero w 2027 r. Szczegóły oferty i więcej informacji na temat poszczególnych modeli znajdziecie na oficjalnych stronach AFEELA 1. Na ten moment nie ma żadnych informacji, czy samochód trafi do Europy.