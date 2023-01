Każdy, kto oglądał prezentację Sony z okazji tegorocznego CES z pewnością po cichu liczył na zapowiedź odświeżonej konsoli PlayStation 5. Firma nie zdecydowała się jednak pokazać sprzętu, o którym od kilku miesięcy krążą plotki. Zdaniem różnych analityków i leaksterów, wersja ta ma trafić na rynek bez wbudowanego czytnika płyt (niczym model Digital) z możliwością dokupienia go jako osobnego akcesorium. Choć nie wiadomo czy będzie to oczekiwany model "slim", odchudzone PlayStation 5 z pewnością zainteresowałoby graczy, którym obecny kształt konsoli nie odpowiada.

Pocieszające jest jednak to, że na przemawiający na scenie Jim Ryan zapewnił, że problemy z dostępnością PlayStation 5 się skończyły. Moce przerobowe chińskich fabryk wróciły do optymalnego poziomu, a dostawy konsol mają być na tyle duże, że możemy spodziewać się, że niebawem pojawią się one w sklepach - w normalnej cenie, bez zbędnych gadżetów i dodatków windujących ceny i odstraszających potencjalnych kupujących.

Zaprezentowano także Project Leonardo - to specjalny kontroler dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. To swoista odpowiedź na to, co kilka lat temu zaprezentował Microsoft. Obie firmy widzą ogromny potencjał w graczach, którzy ze względu na różne problemy nie mają możliwości wygodnej rozgrywki w swoje ulubione tytułu. Project Leonardo ma pozwalać na dowolną konfigurację przycisków i sterowania oraz może być łączony z akcesoriami firm trzecich, które specjalizują się w tego typu rozwiązaniach. Prace nad kontrolerem nadal trwają i Sony nie zdradza kiedy urządzenie mogłoby trafić do sprzedaży. Nie wiadomo też ile będzie ono kosztowało.

Na prezentacji Sony wystąpili też przedstawiciele Sony Pictures Entertainment, którzy podzielili się informacjami na temat filmu Gran Turismo. Zaprezentowany materiał wideo przybliża widzom to, czego mogą się spodziewać jeszcze w tym roku. W filmie grają David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet i Archie Madekwe. Za scenariusz odpowiadają Jason Hall i Zach Baylan, a reżyserią zajął się Neil Blomkamp.

Sony na CES. PlayStation i inne projekty na 2023

A skoro jesteśmy przy Gran Turismo, warto dodać, że zapowiedziano darmową aktualizację do Gran Turismo 7 wprowadzającą tryb VR działający na zbliżających się wielkimi krokami goglach PSVR 2, które swoją premierę będą miały 22 lutego 2023. Przedstawiciele Sony potwierdzili, że wraz ze sprzętem do sklepu trafi 30 gier w pełni go obsługujących, a w niedalekiej przyszłości będzie ich znacznie więcej.

Jednak to nie koniec zapowiedzi. Choć nie są one powiązane z PlayStation, podczas swojej konferencji przedstawiciele Sony ogłosili efekt współpracy z Hondą. Sony Honda Mobility od teraz nazwane jest Afeela. Pierwsze samochody elektryczne opracowywane przez obie firmy na ulice mają wyjechać za 3 lata. Choć szczegółów dotyczących oferty nie znamy, Afeela ma nadzieję, że dzięki swoim autorskim rozwiązaniom pchnie rynek elektromobilności do przodu.

Stoisko Sony na tegorocznych targach zorganizowano pod hasłem „Moving People Forward”. Firma prezentuje na nim swoje starania, by poruszać ludzkie serca i tworzyć nowe możliwości rozrywki poprzez różne technologie i inicjatywy związane z metawersum i mobilnością, oraz poprzez współpracę ze środowiskami twórczymi.