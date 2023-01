Kupując nowego iPhone'a lub iPada i chcąc przenieść dane z poprzedniego urządzenia Apple można skorzystać z bardzo przydatnej funkcji - Szybki start. Przy pierwszym włączeniu telefon lub tablet jest automatycznie rozpoznawany przez dotychczasowe urządzenie, co pozwala na szybkie skonfigurowanie niemal wszystkich opcji i przeniesie danych. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze działa ono prawidłowo - swoje przygody z funkcją Szybki start opisywałem kilka miesięcy temu przy okazji przenoszenia się z iPhone'a 11 na iPhone'a 14 Pro.

Smartfony z Androidem mają podobną funkcję - po pierwszym uruchomieniu pojawi się stosowna informacja o możliwości przeniesienia danych - przynajmniej w teorii. W praktyce jest to czasem bardziej skomplikowane bo trzeba skorzystać z dedykowanych konkretnym smartfonom aplikacji umożliwiającym wygodne i bezpieczenie przeniesie danych: czy to przewodowo, czy też bezprzewodowo. Wygląda jednak na to, że już niedługo proces ten zostanie nieco ułatwiony. A wszystko za sprawą Usługi Szybkiego parowania Google.

Pierwsze zapowiedzi Szybkiego parowania Google pojawiły się Fast Pair zapowiedziało w 2017 r. i wprowadziło rok później. Dziś ten sposób parowania ze sobą urządzeń wydaje się być standardem: w ten sposób podłączymy słuchawki, smartwatche czy inny kompatybilne z telefonem sprzęty. Niestety nie każdy producent z tego korzysta, wciąż zdarzają się sytuacje, w których stawiają oni na tradycyjne połączenie ze słuchawkami w menu Bluetooth.

Jak skonfigurować nowy telefon? Pomoże w tym szybkie parowanie Google

Szybkie parowanie (Fast Pair) stale ewoluuje. W zeszłym roku informowaliśmy, że Google zamierza rozszerzyć możliwości funkcji - chodzi m.in. o ułatwienie przełączania się słuchawek miedzy urządzeniami dzięki technologii Multipoint. Funkcja inteligentnie miała przełączać dźwięk w oparciu o to, co robimy. Pojawić się miały również dodatkowe możliwości - w tym różne "kategorie" o różnym priorytecie. Inaczej będzie traktowała rozmowy telefoniczne, media czy dźwięki systemowe.

Teraz Google idzie krok dalej i przybliża nas do tego, co obecnie oferuje Apple. Jak informuje serwis 9to5Google, firma szykuje się do udostępnienia aktualizacji usługi, która oprócz słuchawek i zegarków rozpozna również... smartfony. A to oznacza jedno - łatwiejszą konfigurację nowego telefonu po wyciągnięciu go z pudełka. 9to5Google podaje, że proces ten ułatwi, ale nie zastąpi dotychczasowych sposobów przenoszenia danych. Będziemy mieć jednak do czynienia z bardziej czytelnymi instrukcjami, które krok po kroku podpowiedzą co zrobić, by wygodnie przenieść się między urządzeniami.

Co ciekawe, rozszerzone Szybkie parowanie Google może być udostępnione już niedługo. A wszystko za sprawą przyszłotygodniowej premiery nowych flagowców Samsunga. W plikach związanych z Fast Pair redaktorzy 9to5Google znaleźli wzmianki dotyczące konfiguracji Galaxy S23 Ultra za pomocą tej funkcji. Jak będzie ona działa dokładnie? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jednym z etapów konfiguracji będzie skanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie nowego smartfona i skorzystanie z aplikacji Smart Switch.