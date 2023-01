Na kilka dni przed oficjalną premierą poznaliśmy to, co wszystkich użytkowników w Polsce interesuje chyba najbardziej. Europejskie ceny.

Ceny w USA są już znane od jakiegoś czasu. Tam Samsung zdecydował je utrzymać na zeszłorocznym poziomie. To oznacza że powtórzył ruch Appla z serią 14. Niewiadomą była cena w innych częściach świata, w tym najbardziej nas interesującej Europie. Niestety, informacje jakie dziś do nas dotarły, nie napawają optymizmem – będzie drożej niż w ubiegłym roku. Będą one wynosić:

Samsung Galaxy S23: 128GB: 959 euro; 256GB: 1019 euro

Samsung Galaxy S23+: 256GB: 1219 euro; 512GB: 1339 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra: 256GB: 1419 euro; 512GB: 1599 euro; 1TB: 1839 euro

To oznacza, że w Polsce za najtańszą wersję s23 trzeba będzie zapłacić w okolicach 4500 zł – znając życie będzie to 4499 zł. W zeszłym roku za S23 płaciliśmy 3999 zł.

S23+ będzie kosztować 5730 zł, a Ultra około 6700 zł. Rok temu najtańsze wersje kosztowały 4999 zł i 5899 zł. Oznacza to niestety duże podwyżki.

Niejako na otarcie łez poznaliśmy też specyfikacje wszystkich trzech modeli. Nie ma już żadnych wątpliwości, że będą one pracować na Snapdragonie 8 Gen 2. W Ultrze główny obiektyw będzie miał 200 MP, w pozostałych to 50 MP.

Najmniejszy model będzie miał przekątną ekranu 6.1 cala i baterię o pojemności 3900 mAh. Model z Plusem – 6.6 cala i 4700 mAh.

Przypomnijmy, że premiera serii S23 odbędzie się 1 lutego o godzinie 19.00 polskiego czasu.

