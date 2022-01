Nintendo może świętować. Switch sprzedał się już lepiej niż PlayStation!

Dla wszystkich których dzieciństwo przypadało na lata 90. ubiegłego stulecia, PlayStation jest symbolem konsoli i sprzętem, który sprzedaje się jak świeże bułeczki. Oczywiście — później gracze stawali się coraz starsi, branża gier zmieniała, więc kolejne sprzęty Sony sprzedawały się jeszcze lepiej. Jednak trudno w ogóle dyskutować z popularnością Szaraka — jak pieszczotliwie mówiło się nad Wisłą o pierwszej konsoli Sony, która przez wieeeele lat trafiała pod strzechy graczy na całym świecie. W sumie sprzęt rozszedł się w aż 102,5 milionach egzemplarzy. Ale w tym roku — niespełna pięć lat po swojej premierze — wynik ten pobiła hybrydowa konsola Nintendo.

Switch znalazł już więcej nabywców, niż pierwsze PlayStation

Tak, ja wiem że pierwsze PlayStation od lat nie mogło się już poszczycić mianem najlepiej sprzedającej konsoli (przed nim mamy przecież już kilka innych sprzętów — m.in. PS4, rodzinę Game Boyów, DSa, a pierwsze miejsce wciąż należy do PlayStation 2 które rozeszło się w ponad 155 milionach). Niemniej pierwsza piątka wciąż robiła wrażenie. Teraz Switch wypchnął PSX* z pierwszej piątki — po ostatnim tygodniu mogąc poszczycić się 102,8 milionami sprzedanych konsol. A na tym jeszcze nie koniec — jutro premiera nowych Pokemonów, w marcu zaś w ręce graczy trafi nowy Kirby. Same mocne marki, które z pewnością w perspektywie czasu pomogą ten wynik uczynić jeszcze bardziej spektakularnym. Czy uda mu się prześcignąć starsze rodzeństwo i królową wszystkich konsol, PlayStation 2? Czas pokaże.

* tak, tak, wiem że PSX to zupełnie inny sprzęt (swoją drogą, bardzo ciekawy - jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, polecam uwadze, żałuję że swój egzemplarz puściłem w świat), niemniej w Polsce tak zwykło się skracać nazwę pierwszego PlayStation.

Gry też sprzedają się jak świeże bułeczki!

Piractwo na Switchu - owszem, istnieje, ale ze względu na to ile trzeba kombinować (co więcej — niezbędna jest pierwsza wersja konsoli), nie ma z nim takiego problemu jaki towarzyszył PlayStation Portable czy Nintendo DS. Tym samym wyniki sprzedaży gier też wyglądają fenomenalnie — pierwsza 10 to... tytuły dostępne wyłącznie na konsole Nintendo. Polemizowałbym z tym, czy to aby na pewno najlepsze gry jakie można odpalić na Switchu, ale niewątpliwie są to co najmniej dobre (o ile nie bardzo dobre) tytuły. Co więcej — na ich przykładzie widać moc gier na wyłączność. Bo jasne, można je odpalić na starszych konsolach Nintendo czy emulatorach, ale ani Xbox, ani PC, ani PlayStation nie zaoferuje wam żadnej z nich natywnie. Oto najlepiej sprzedające się gry na Switcha — choć teraz dane te mogą wyglądać nieco inaczej, bowiem to dane z końcówki września 2021. A po drodze przecież dostaliśmy jeszcze chociażby remake czwartej generacji Pokemonów Brilliant Diamond / Shining Pearl.

Mario Kart 8 Deluxe – 38.74 milionów Animal Crossing: New Horizons – 34.85 miliony Super Smash Bros. Ultimate – 25.71 milionów The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 24.13 miliony Pokemon Sword / Pokemon Shield – 22.64 miliony Super Mario Odyssey – 21.95 milionów Super Mario Party – 16.48 milionów Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.83 milionów Splatoon 2 – 12.68 milionów Ring Fit Adventure – 12.21 milionów.

