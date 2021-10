Trwałość ekranu w Switch OLED to nieśmieszny żart. Kupcie folię ochronną, nim będzie za późno

Nintendo Switch OLED to nowe wydanie konsoli, które — poza znacznie lepszym wykonaniem — oferuje użytkownikom także większy ekran wykonany w zupełnie innej technologii niż wcześniejsze modele. Producent konsoli twierdzi, że ekran wykonany został ze szkła. JerryRigEverything w swoim filmie zdecydowanie się z tym nie zgadza, dość... drastycznie testując to, na co stać wyświetlacz z Nintendo Switch OLED. Na usta ciśnie się tylko jeden komentarz: auć.

Nintendo Switch OLED nie zauroczy was trwałością ekranu. Zadbajcie o ochronę, żeby później nie płakać

Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście o skali twardości Mohsa, to wiecie co się z czym je. Jeśli nie - to z pomocą przychodzi m.in. artykuł na polskiej Wikipedii:

(...) dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie i liniowo, lecz ma charakter porównawczy. Minerały są ustawione od najbardziej miękkiego do najtwardszego.

I z testu autora popularnego kanału wynika, że Nintendo najzwyczajniej w świecie ściemnia. Bazując na zadrapaniach wykonanych przez autora, twardość ekranu oceniona została na 3 (zadrapania) i 4 (głębsze zadrapania). Wynika z tego, że ekran nie ma ze szkłem nic wspólnego — gdyby tak było, mówilibyśmy o 5 albo 6. Pomijając już, eee, nazwijmy to eufemistycznie nieścisłościami w komunikacji Nintendo, to od premiery użytkowników dziwi warstwa ochronna na ekranie konsoli. Jednak folia która standardowo jest naklejona na ekran (a sam producent odradza jej zrywanie) podobno nie zda się na zbyt wiele podczas codziennego korzystania z urządzenia. Dlatego jeżeli korzystacie ze Switcha OLED w innych konfiguracjach niż tylko stacja dokująca, to warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie ekranu. Na szczęście w sklepach z akcesoriami do konsol odpowiednich dodatków nie brakuje.