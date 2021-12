Wszystkie zapowiedzi nowości na Nintendo Switch - zestawienie trailerów

Gry niezależne zmierzające na Nintendo Switch. Podsumowanie Indie World Showcase

Sea of Stars to najnowsze dzieło Sabogate Studio — twórców wspaniałego The Messenger. Tym razem jednak zamiast platformówki, ekipa pracuje nad grą w klimatach japońskiego RPG inspirowanej klasyką gatunku. Zamiast jednak czystej turowej rozgrywki, dorzucili do walk elementy QTE! Oni lubią dorzucić swoje twisty, a ten brzmi wyjątkowo fajnie, zaś sama historia bohaterów łączących moce słońca i księżyca by pokonać złego alchemika brzmi dość naiwnie, no ale kto by się przejmował.

Aliisha — The Oblivion of Twin Goddesses to gra platformowa o dwóch siostrach, która stworzona została z myślą o kooperacji i... wykorzystania wszystkich mocy drzemiących w joyconach. Bohaterki opowieści mają stać przed całym szeregiem dylematów, z którymi będziemy musieli im pomóc. Wygląda ślicznie, ale tak długo jak nie będzie można cieszyć się rozgrywką z Pro Controllerem w dłoni - na pewno nie zagram.

Loco Motive to powrót do klasycznych przygodówek typu point-and-click. Tych na konsolach jest stosunkowo niewiele — ale jeśli mamy ruszyć ku zagadce z morderstwem w Orient Expressie to... jestem tam! Tym razem jednak pokierujemy nie śledczymi, a podejrzanymi — i to całą ich trójką!

Afterlove EP wygląda jak wyjątkowo nietypowe połączenie gry muzycznej, przygodowej oraz... symulatora randek. Wszystko to z traumą głównego bohatera w tle. Gra zapowiada się dość poważnie, ale przyznam, że jestem dość zaintrygowany.

Gotowanie, zombie, czarny humor, polowanie... no klimat zupełnie odmienny niż w poprzedniej grze. Dungeon Munchies wygląda kuriozalnie, polowanie na potwory by je gotować... i to wszystko podane w sosie z RPG!

Platformowa gra osadzona w ludzkim umyśle nawiedzonym przez koszmary brzmi... dość sztampowo. Ale trzeba przyznać, że Figment 2: Creed Valley wygląda naprawdę intrygująco. Nie zabraknie tam zagadek do rozwikłania, bossów do pokonania, a wszystko to okraszone dobrą muzyką. Premiera już w lutym!

Let's Play! Oink Games to cyfrowy pakiet gier planszowych, które łączy jeden wspólny mianownik: wszystkie mają zasady które da się wytłumaczyć w kilku zdaniach. Tytuł posiadać będzie zarówno rozrywkę online, jak i offline - a cały pakiet już czeka na was w cyfrowym sklepiku Nintendo.

Endling Extinction is Forever to smutna opowieść z planetą w tle. Wcielimy się tam w lisicę, która zrobi co w jej mocy by przebrnąć przez wyniszczone ludzką nieodpowiedzialnością tereny. Smutna historia pełna wyrzeczeń zamknięta w platformowym pudełku. Premiera najbliższej wiosny.

Olli Olli World po raz kolejny. Trailer, jeden z ostatnich już miejmy nadzieję, zapowiadający też (NARESZCIE) premierę gry na 8 lutego!

River City Girls 2 - szalony beat'em up of WayForward powróci z całym pakietem nowych sztuczek. Będą nie tylko nowe przedmioty, ale także cały zestaw combosów i dodatkowych umiejętności. Ma to być bezpośrednia kontynuacja poprzedniej odsłony.

Wisienką na torcie i największą niespodzianką była zapowiedź OMORI — nietypowej przygodówki niebezpiecznie zbliżającej się do horroru. Gra wygląda nietypowo i niezwykle, a jej premiera na Switcha zaplanowana została na wiosnę. Jeżeli nie możecie się doczekać, to nic straconego - tytuł od wielu miesięcy dostępny jest już na komputery z systemami Windows oraz MacOS, gdzie zebrała bardzo dobre recenzje!