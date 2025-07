Haier 3D 60 serii 7 to technologia, która wie co to współpraca i dobry rytm w kuchni

Nowoczesne rozwiązania w chłodzeniu i przechowywaniu żywności

Haier 3D 60 serii 7 wyposażono w szereg rozwiązań mających na celu poprawę jakości przechowywania produktów spożywczych oraz ułatwienie organizacji przestrzeni w kuchni. System Haier Daylight, czyli oświetlenie LED umieszczone na całej tylnej ścianie chłodziarki, zapewnia równomierne doświetlenie wnętrza, eliminując problem cieni i ułatwiając dostęp do wszystkich produktów, niezależnie od stopnia wypełnienia lodówki. Neutralna barwa światła nie powoduje oślepienia (ważne dla amatorów przekąsek w środku nocy) i wspiera codzienną ergonomię pracy.

W urządzeniu zastosowano dwie oddzielne strefy przechowywania. My Zone Pro to szuflada z możliwością regulacji temperatury w zakresie od 0 stopni Celsjusza do +5 stopni Celsjusza, przeznaczona do przechowywania mięsa, ryb, nabiału czy owoców morza. Precyzyjne dopasowanie warunków pozwala na wydłużenie świeżości tych produktów nawet o kilka dni. Humidity Zone utrzymuje natomiast wilgotność na poziomie około 90%, co spowalnia proces więdnięcia warzyw i owoców oraz pozwala dłużej zachować ich wartości odżywcze.

Energooszczędność i wygoda użytkowania

W Haier 3D 60 serii 7 zastosowano także system Air Surround, który odpowiada za równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza w komorze chłodziarki. Powietrze cyrkuluje bocznymi kanałami, co ogranicza wysychanie żywności i wspiera utrzymanie odpowiednich warunków przechowywania. Zaś technologia Total No Frost eliminuje problem szronu (kto się z nim musiał męczyć, ten wie, jak jest to nieznośne) i zapewnia stałą temperaturę także w zamrażarce, redukując konieczność jej rozmrażania.

Zamrażarka wyposażona została w praktyczne szuflady Easy Access, które ułatwiają dostęp do zamrożonych produktów i ograniczają straty zimnego powietrza podczas otwierania. Takie rozwiązanie wpływa na niższe zużycie energii. Jak podaje producent, nawet do 30% mniej w porównaniu do tradycyjnych zamrażarek z drzwiami.

Model 3D 60 serii 7 osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A według aktualnej skali UE. Urządzenie wyposażono również w moduł Wi-Fi oraz aplikację hOn, umożliwiającą zdalną kontrolę temperatury, otrzymywanie powiadomień o otwartych drzwiach oraz korzystanie z podpowiedzi dotyczących przechowywania żywności.

Haier to globalny producent sprzętu AGD, działający na rynku od ponad 40 lat. Firma inwestuje w rozwój innowacyjnych technologii i prowadzi działalność badawczo-rozwojową na wszystkich kontynentach. W Polsce marka obecna jest od 2012 roku, oferując szeroką gamę produktów oraz oficjalną sieć serwisową.

Źródło: informacja prasowa