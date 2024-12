Święta z Epic Games Store czas zacząć. Oto, w co zagracie w tym tygodniu zupełnie za darmo!

Trwa świąteczne rozdawnictwo gier od Epic Games Store. Co dziś ciekawego przypiszecie do swoich kont?

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Na koniec listopada mieliśmy tylko jedną grę Brotato. Początek grudnia oznaczał jedno – przygotowania do okresu świątecznego i darmowych gier, które będą rozdawane z tej właśnie okazji.

Świąteczne rozdawnictwo od Epic Games Store. Co dziś zagracie za darmo?

Do 12 grudnia w Epic Games Store czekały na was dwa darmowe, bardzo różne od siebie tytuły – Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów – czyli najlepsza i najbardziej dopracowana gra LEGO z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W tym tygodniu jest coś dla fanów świata stworzonego przez Tolkiena. A chodzi oczywiście o Władcę Pierścieni, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat doczekał się kilku mocnych tytułów i kilku średnich pozycji, obok których nie warto się zatrzymywać. Tak było w przypadku Golluma. Nieco lepiej z przedstawieniem Śródziemia poradziło sobie The Lord of the Rings: Return to Moria, które jest mieszanką gry survivalowej z elementami strategii i symulatora:

The Lord of the Rings: Return to Moria opowiada o krasnoludach, którzy wyruszają na nową przygodę, aby odzyskać legendarne krasnoludzkie miasto Moria w podziemiach Gór Mglistych. Gracze połączą siły, aby przetrwać, tworzyć, budować i eksplorować rozległe kopalnie. Odważni podróżnicy muszą mieć się na baczności, albowiem zewsząd czyha tajemnicze niebezpieczeństwo.

Gra jest dostępna za darmo do 19 grudnia. Tego dnia pojawi się kolejny bezpłatny tytuł od Epic Games Store.