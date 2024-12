Wiedźmin 4 na oficjalnym zwiastunie. Oto nowy protagonista

Nasze narodowe złoto – obsypany nagrodami Wiedźmin 3 – będzie miał w końcu swojego następcę. Na gali The Game Awards CD Projekt RED pokazało zwiastun nowej gry z uniwersum Wiedźmina, na którą fani serii czekają od lat. W roli głównej Ciri.

Plotki oficjalnie się potwierdziły. Wiedźmin 4 zapowiedziany, a to oznacza, że przed nami kolejna dawka szlachtowania potworów w otwartym, immersyjnym świecie, luźno inspirowanym słowiańską mitologią. Na pierwszym zwiastunie możemy w akcji zaobserwować nową protagonistkę, którą gracze i fani książek Sapkowskiego doskonale znają – Ciri prezentuje się naprawdę kozacko.

Wprawne oko dostrzeże na zwiastunie ciekawy smaczek – Ciri korzysta zarówno z eliksirów jak i wiedźminskich znaków, a przecież w grze nie przeszła legendarnych testów i mutacji, więc będzie to zapewne część fabuły nowego Wiedźmina.

Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić: rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri! Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie IV to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód — z jej perspektywy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę znaczy być wiedźminem w tym brutalnym, mrocznym świecie. Teraz zabieramy was do tego świata za pomocą naszego zwiastuna. To, co w nim zobaczycie, to pierwsza zapowiedź wyzwań, jakie staną przed Ciri w naszej nowej grze. – Sebastian Kalemba, reżyser gry