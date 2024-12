Mikołajkowa petarda od Epic Games Store. Takich hitów jeszcze nie było

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Na koniec listopada mieliśmy tylko jedną grę Brotato – ale to zaledwie cisza przed burzą, gdyż grudzień w Epic Games Store zawsze kojarzony jest z najgorętszym okresem i najlepszymi darmowymi grami. W tym roku będzie podobnie, gdyż ostatni miesiąc 2024 r. rozpoczyna się prawdziwą petardą – a konkretnie dwiema.

Epic Games na początek grudnia. Dwie hitowe produkcje za darmo!

Do 12 grudnia w Epic Games Store czekają na was dwa darmowe, bardzo różne od siebie tytuły. Pierwszym z nich jest Bus Simulator 21 Next Stop. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tu do czynienia z symulatorem jazdy autobusem. W tej wersji graczom udostępniono nowy tryb kariery, który łączy w sobie tryb piaskownicy z systemem ekonomii znany z kampanii. Gracze może wybierać spośród wszystkich przystanków i modeli autobusów już na początku gry, zamiast odblokowywać wszystko krok po kroku poprzez wykonywanie misji.

Jednak prawdziwą perełką jest LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. To najlepsza i najbardziej dopracowana gra LEGO z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przeżyj niezapomniane chwile i doświadcz nieprzerwanej akcji ze wszystkich dziewięciu filmów Star Wars. Na graczy czeka ponad 300 grywalnych postaci z całej galaktyki, wiernie odwzorowane lokacje, w tym możliwość odblokowania i podróżowania bez ograniczeń między 23 planetami. Do tego ponad 100 pojazdów z całej galaktyki pozwalających brać udział w walkach powietrznych i pokonywać okręty flagowe, takie jak superniszczyciel gwiezdny, na którego pokład można potem wejść.

Świąteczne rozdawnictwo gier. Epic Games szykuje ogrom niespodzianek!

A co w przyszłym tygodniu? Widać, że Epic Games Store szykuje się do przedświątecznego szaleństwa, gdyż kolejna darmowa gra nie została oficjalnie zaprezentowana – mamy jedynie grafikę świąteczną, która nie zdradza niczego. Można jednak śmiało stwierdzić, że 12 grudnia zapoczątkuje coroczny cykl rozdawania gier do początku przyszłego roku. Spodziewać się można samych hitów. W zeszłym roku mieliśmy naprawdę mocne tytuły:

Destiny 2: The Legacy Collection

DNF Duel

Melvor Idle

Art of Rally

Fallout 3 GOTY Edition

Ghostwire Tokyo

The Outer Worlds: Spacers World edition

Human Resource Machine

Cursed to Golf

Cat Quest

Snakebird Complete

Saints Row

Ghostrunner

Escape Academy

20 Minutes till Dawm

A Plague's Tale: Innocence

Marvel's Guardians of the Galaxy

Było tego naprawdę sporo! A jak będzie w tym roku? Pierwszą grę poznamy już za tydzień!