Już możesz sprawdzić w co grałeś w tym roku. Podsumowania PlayStation i Xbox już dostępne!

PlayStation i Xbox prezentują roczne podsumowania. Sprawdźcie w co graliście, co udało Wam się osiągnąć i jakie tytuły cieszyły się największym zainteresowaniem.

Roczne podsumowania stały się już tradycją. Każda poważna platforma zaczęła naśladować to, co kilka lat temu zapoczątkowało Spotify. Coroczne Spotify Wrapped potrafi na kilka dni zdominować media społecznościowe. Choć żaden inny projekt nie zyskał jeszcze takiej popularności jak muzyczne podsumowanie, firmy starają się spełnić oczekiwania klientów i oferują swoje własne podsumowania – od tego, co słuchamy, po to, w co gramy. W tym roku do zabawy dołączyły PlayStation i Xbox, które przybliżają nam, w co graliśmy przez ostatnie 12 miesięcy oraz co udało nam się osiągnąć, spędzając długie godziny przed ulubioną konsolą.

2024 Wrap-up. Podsumowanie roku PlayStation

Roczne podsumowanie PlayStation dostępne jest na stronie wrapup.playstation.com. Po zalogowaniu na konto wyświetlone zostaną statystyki związane z liczbą zagranych gier, w tym pierwszą grą w 2024 r., listą Top 5 najpopularniejszych gier, miesięczne szczegółowe informacje na temat liczby godzin spędzonych w danym tytule, liczby trofeów itp. System podpowiada też, w jakie inne gry z ulubionego gatunku warto zagrać i wybrać z katalogu PlayStation Plus.

A to dopiero początek atrakcji. Roczne podsumowanie PlayStation to także szczegółowe informacje o konsolach i urządzeniach, na których uruchamiane były gry. PlayStation 5, PlayStation 4, a może PS VR 2? Wyświetlane są nawet informacje o kolorze kontrolera DualSense, którym najczęściej gracie. Jest też miła niespodzianka. Każdy może zrealizować kod Q237-5LR9-357P, by uzyskać specjalny awatar upamiętniający 30. lecie PlayStation. Warto jednak zauważyć, że podsumowanie cieszy się tak dużą popularnością, że serwery nie wytrzymały i tymczasowo wstrzymano przedstawianie wyników.

Rok w przeglądzie. Statystyki i osiągnięcia dla graczy Xbox

Ze swoim własnym podsumowaniem mijającego roku przychodzi także Microsoft, który po raz drugi udostępnia statystyki i osiągnięcia związane z ogrywanymi na konsolach Xbox z ostatniego roku w jednym miejscu. Tym razem w nieco zmienionej formie, z personalizowanym wyglądem opartym na najczęściej granych grach oraz personalizowanym profilem gracza. Fani gier multiplayer dowiedzą się m.in. tego, z którymi znajomymi grali najczęściej. Do tego dedykowane sekcji podsumowań Game Pass oraz możliwość udostępnienia podsumowania w mediach społecznościowych.

Wystarczy odwiedzić stronę xbox.com/pl-PL/year-in-review zalogować i się sprawdzić, jakie tytuły cieszyły się u Was największą popularnością, ile zdobyliście osiągnięć i jak w ogólnym rozrachunku wyglądał mijający właśnie rok. Co znajduje się w podsumowaniu? Do sprawdzenia jest łączny czas spędzony z grami, łączna liczba ogranych tytułów, czy najlepszy miesiąc rozgrywki. System sprawdzi też ulubione gatunki gier i wyświetli wykres kołowy umożliwiający sprawdzenie tego, w co lubicie zagrać. Oczywiście swoimi podsumowaniami możecie chwalić się w mediach społecznościowych --na stronie będzie czekał odpowiedni przycisk, który umożliwi łatwe udostępnienie ich znajomym.

Year in Review 2024. Roczne podsumowanie graczy Nintendo

A co z Nintendo? Na ten moment nie wiadomo czy firma zdecyduje się na udostępnienie swojego rocznego podsumowania. W zeszłym tygodniu było one dostępne w drugim tygodniu grudnia – można więc podejrzewać, że Year in Review 2024 ma sporą szansę pojawić się w najbliższych dniach. Jeśli tak będzie, z pewnością zaktualizujemy ten tekst.