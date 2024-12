Widowiskowa strzelanka z mechami od twórców World of Tanks – pierwszy fragment rozgrywki Steel Hunters

Wargaming niejednokrotnie udowodniło, że potrafi robić gry osadzone w niedalekiej przeszłości. Wojennym tytułom, takim jak World of Tanks czy World of Warships, udało się już w zasadzie osiągnąć status klasyki darmowych gier wieloosobowych, dlatego teraz firma robi spory krok w przyszłość, ogłaszając Steel Hunters – mech shootera, zapowiedzianego podczas tegorocznej gali The Game Awards.

Steel Hunters – taktyka i współpraca przede wszystkim

Steel Hunters to nowa gra twórców kultowego World of Tanks, która tak jak dotychczasowe tytuły od Wargaming, będzie dystrybuowana w modelu free to play. Gracze będą mieli okazję zasiąść za sterami futurystycznych mechów zwanych Łowcami, podzielonymi na różne klasy – każda z nich cechować będzie się odmiennym zestawem umiejętności. Dobrze obrazuje to poniższy fragment rozgrywki.

Fabuła Steel Hunters opowiada historię ludzkości, która po katastroficznym wydarzeniu, stara się walczyć o przetrwanie. W tym zadaniu mają pomóc tytułowi Łowcy, będący głównym narzędziem korporacji w wyścigu po Starfall, czyli niebezpieczny, pozaziemski surowiec. Steel Hunters łączy w sobie elementy mechaniki hero i extraction shooterów oraz battle royale, co jest połączeniem dość niestandardowym, ale dobrze wpisującym się w realia dzisiejszych gier f2p. Zamiast jednak skupiać się tak jak inne shootery na szybkim czasie reakcji, Steel Hunters stawiać będzie na strategię i zrozumienie taktyki, a także współpracę między Łowcami. Będzie to też gratka dla fanów personalizacji – gracze będą mogli dostosowywać Mechy do swoich potrzeb i tworzyć własne kombinacje wyposażenia.

Źródło: Wargaming

Steel Hunters już dziś wchodzi w fazę 10-dniowych zamkniętych testów, przeznaczonych dla graczy PC.