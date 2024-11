Epic Games Store rozpieszcza graczy. Prawdziwa perełka teraz za darmo!

Epic Games Store nie ustaje w serwowaniu kolejnych hitów całkowicie za darmo. Co tydzień możemy spodziewać się tam nowej gry -- a prawdopodobnie niebawem zacznie się również świąteczne odliczanie, które przyniesie nam jeszcze więcej nowości. W tym tygodniu czeka na nas prawdziwa perełka: kolekcja klasycznych odsłon jednej z najbardziej zasłużonych serii gier wszech czasów, która zrewolucjonizowała branżę gier!

Reklama

Castlevania Anniversary Collection za darmo w Epic Games Store!

W tym tygodniu na wszystkich posiadaczy kont w Epic Games Store czeka znakomity zestaw klasyków: Castlevania Anniversary Collection. Pakiet wydany w 2019 roku, który zbiera siedem tytułów z serii Castlevania, jednej z najbardziej kultowych serii gier akcji -- wszystkie z lat 80. i 90. XX. Kolekcja oferuje nam możliwość ponownego przeżycia tych niezapomnianych przygód w delikatnie odświeżonej formie.

W skład Castlevania Anniversary Collection wchodzą:

Castlevania (1986) Castlevania II: Simon's Quest (1987) Castlevania III: Dracula's Curse (1989) Super Castlevania IV (1991) Castlevania: The Adventure (1989) Castlevania II: Belmont's Revenge (1991) Kid Dracula (1990)

Poza samymi grami, na zestaw składa się także pakiet dodatków, takich jak wywiady z twórcami oraz informacje na temat historii serii -- co pozwoli wzbogacić wiedzę nie tylko najwierniejszych fanów, ale także tych dla których to pierwszy kontakt z serią. Wszystkie gry zostały udostępnione w wersjach, które zachowują klasyczny styl, ale oferują wyższą rozdzielczość, co sprawia, że kolekcja ta jest idealną okazją, by odkryć początek jednej z najważniejszych serii gier w historii.