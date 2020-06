To nadal czyni jednak Surface Book 3 komputerem jedynym w swoim rodzaju. To niezwykle mocny laptop, którego większość kluczowych komponentów (i wszystkie niezbędne do działania) zamknięto w ekranie. Niemalże w dowolnym momencie możecie zrezygnować z dodatkowego balastu w postaci klawiatury i zabrać ze sobą tylko tablet. Dość duży i ciężki, bo to 13,5- lub 15-calowy ekran, ale w trakcie pracy lub rozrywki na kanapie można się z nim wygodnie rozłożyć. I to w takich okolicznościach uwydatnia się przewaga Surface Booka 3 nad pozostałymi laptopami, bo jeszcze żaden z kluczowych producentów sprzętu nie postanowił rzucić Microsoftowi rękawicy. Jeśli macie ochotę nanosić poprawki na zdjęcia, przygotowywać odręczne grafiki lub notować, to w takich zadaniach połowa Surface Booka (czyli sam ekran) sprawdzi się znakomicie. To z czym trzeba się zmienić, to oczywiście jego rozmiar, masa i ograniczony (względem innych tabletów, jak iPady Pro) czas pracy na baterii.

Laptop z pozorów, czyli typowy Surface

Takie cechy konstrukcji sprawiają, że korzystając z Surface Booka 3 jako typowego laptopa, musimy godzić się na niektóre rozwiązania, które nie dotyczą klasycznych laptopów. Włącznik powędrował na górną krawędź ekranu, złącze słuchawkowe na prawy bok. Zupełnie inaczej wyważony jest też cały komputer, gdzie ekran jest znacznie cięższy, niż zazwyczaj. To prowadzi do sytuacji, że praca z laptopem na kolanach wymusza nieco inny balans odchylonym ekranem. Nie zdarzyło mi się ani razu, by Surface Book 3 chciał spaść do tyłu, ale wrażenie, że może się to wydarzyć towarzyszyło mi częściej niż bym tego chciał.

