Pozostałe aspekty specyfikacji Surface Go 2 są zależne od tego, jaki model wybierzemy. Swoją ocenę mogę wystawić na podstawie czasu spędzonego z wariantem posiadającym procesor Intel Pentium 4425Y, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci SSD. Niższy model z 64 GB wbudowanej pamięci eMMC nie powinien być brany w ogóle pod uwagę ze względu na zbyt mało przestrzeni dla użytkownika na jego pliki oraz niższe prędkości odczytu i zapisu danych. W przypadku pamięci RAM nie możemy wyposażyć Surface Go 2 w ani jeden gigabajt więcej, ale możemy wybrać model z układem Intel Core m3 8. generacji, który będzie lepszym wyjściem. To oczywiście oznacza wzrost ceny, ale do niej wrócę na końcu tekstu.

Wydajność Surface Go 2 – jest lepiej

Nie możemy zapomnieć, że Surface Go przede wszystkim zarzucano niską wydajność. Ta nie była odczuwalna tylko podczas bardziej wymagających zadań, ale prawie na każdym kroku podczas wykonywania codziennych zwykłych czynności. Surface Go 2 (z procesorem Intel Pentium) wypada na tym polu lepiej, dzięki czemu przeglądanie Internetu, słuchanie muzyki, praca w wielu kartach przeglądarki oraz używanie aplikacji biurowych nie sprawia mu większego problemu. Owszem, od czasu do czasu przypomni o sobie oszczędny układ Intela, ale nie jest to na tyle irytujące, bym miał ochotę odłożyć go na bok i sięgnąć po inny komputer.

W modelu z Intel Core m3 sprawa będzie prezentować się jeszcze lepiej, ale to wcale nie oznacza, że na tym maluchu będziemy mogli pracować równie szybko i komfortowo, co na modelu Pro (na przykład po podłączeniu go do monitora). Aplikacje z pakietu Adobe Creative Cloud i tym podobne należy, niestety, omijać szerokim łukiem. Bo choć są kompatybilne, to czas potrzebny na ich uruchomienie czy reakcję na niektóre powierzone zadania jest zbyt długi. Dla niektórych może to być znak, że Surface Go 2 nie jest sprzętem dla nich, ale powiedzmy sobie szczerze – nie po to powstał ten sprzęt.