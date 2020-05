Microsoft naprawi twojego Surface Laptopa za darmo

Linia Surface to jeden z najlepszych pomysłów firmy Microsoft, pokazujący, jak powinno się projektować urządzenia klasy premium. Żeby się o tym przekonać, wystarczy tylko przeczytać, jak nasz redakcyjny kolega ocenił najnowszy model w linii Surface Laptop. Niestety, na przełomie 2019 i 2020 r. w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia, jakoby najnowszy wtedy produkt Microsoftu, posiada poważną wadę fabryczną objawiającą się samoistnie pękającym ekranem. Pęknięcie to pojawiało się zazwyczaj w prawym, górnym rogu i z pewnością nie było efektem złego traktowania urządzenia, ponieważ u niektórych kupujących pojawiało się już 4 dni po zakupie. Osoby, które chciały zgłosić usterkę były miały z tym duży problem, ponieważ pomoc techniczna Microsoftu nie chciała zakwalifikować pęknięcia jako wady fabrycznej, przez co musiały radzić sobie z usterką same. Na szczęście teraz Microsoft zmienił zdanie i ogłosił akcje serwisowania komputerów.

Microsoft uznaje usterkę Surface Laptop 3

Po pół roku od wypuszczenia na rynek Microsoft ogłosił, że zakończył śledztwo w sprawie usterki w swoim modelu laptopa. Na biurze prasowym strony możemy przeczytać:

Przeanalizowaliśmy twierdzenia o pękaniu ekranu na Surface Laptop 3 i ustaliliśmy, że w bardzo niewielkim odsetku przypadków cząsteczka, która dostała się pod ekran może powodować jego nieoczekiwane pęknięcie. Jeśli uważasz, że w Twoim laptopie Surface 3 występuje ten problem, zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem pomocy technicznej w celu bezpłatnego rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancji urządzenia. Jeśli wcześniej zapłaciłeś za naprawę tego problemu w Surface Laptop 3 , skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft, aby uzyskać informacje na temat zwrotu kosztów.

Wygląda więc na to, że oprócz darmowych napraw Microsoft zwróci też pieniądze osobom, które za naprawę pęknięcia zapłaciły. Wątpliwe jest jednak, by firma zwróciła środki, jeżeli napraw dokonaliśmy w nieautoryzowanym serwisie.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego Microsoft o to, czy akcja serwisowa Surface Laptop 3 obejmuje także Polskę i jeżeli tak, to do kogo mogą zgłosić się Polscy nabywcy posiadający problem pękniętego ekranu w swoich modelach. Zaktualizujemy ten wpis kiedy tylko otrzymamy odpowiedź.