Smartfon od Microsoftu będzie prawdziwą rewolucją – już teraz zostawia konkurencję w tyle

Nowe technologie, nowe pomysły już same w sobie są fajne. Jednak dużo ciekawiej robi się, kiedy jest okazja coś porównać, kiedy możemy zderzyć ze sobą dwie bardzo podobne, acz różne idee. Dzisiaj w ręce wpadł mi raport, a raczej zestawienie tego jak będą wyglądać niektóre aplikacje na Surface Duo. Jeśli nie wiesz co to jest i masz poczucie, że coś Cię ominęło to się nie przejmuj. To dopiero zapowiedziany przez Microsoft składany smartfon z dwoma ekranami więc wszystko dopiero przed Tobą.

Microsoft od lat produkuje naprawdę fajne urządzenia. Cała rodzina Surface jest na swój sposób unikatowa. Design, jakość wykonania, komfort użytkowania stoją na naprawdę wysokim poziomie, niestety cena również. Sam przez lata korzystałem z urządzenia z serii Surface Pro i zawsze bardzo je sobie chwaliłem. Dlatego osobiście nie mogę się doczekać premiery Surface Duo.

Urządzenie, które zapowiada się rewolucyjnie. Inne podejście do kwestii składanych smartfonów, a wszystko – jak cała linia Surface – nastawiona przede wszystkim na produktywność. Coś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju…eeee moment, ale czy my tego już nie mamy? Czy przypadkiem flagowy model LG nie posiada specjalnej obudowy, która pozwala na wpięcie drugiego ekranu? No właśnie, dokładnie tak jest. Więc jednak nie takie rewolucyjne to podejście.

Tak wracamy do samego początku. Jest co porównać. Mimo, że oba rozwiązania bazują na niemal identycznym koncepcie to jest sporo różnic w sposobie przygotowania, które pokazują jedno, wszystko zależy od Twoich potrzeb.

Dual screen w LG jest po prostu brzydkie

Zacznijmy od ustalenia dwóch rzeczy. Tak wiem, że brzydkie/ładne to prawie zawsze bardzo subiektywna opinia i możesz mieć inne zdanie na temat. Nie mam z tym problemu. Po drugie nigdy nie rozumiałem tego pościgu za odchudzanymi ramkami. W wielu przypadkach jest to bez sensu. Jednak w przypadku LG wygląda to absurdalnie topornie.

To nie tak, że coś źle zrobili, to po prostu efekt tego, że jest to niejako dodatkowe rozwiązanie. Dual Screen w LG nie jest czymś „prosto z pudełka”. To z automatu sprawia, że sama obudowa wygląda po rozłożeniu najzwyczajniej w świecie brzydko.

W przypadku Surface Duo mówimy o urządzeniu zaprojektowanym od początku do końca do bycia podwójnym telefonem z zawiasem po środku. Oczywiście, że szpara jest widoczna. Oczywiście, że widać wyraźnie podwójną naturę smartfona. Z tym nie dyskutuję. Jednak wygląda to o niebo lepiej niż w przypadku LG!

Czy można by chcieć pozbyć się tych ramek na górze i dole? Być może tak, ale zakładam, że miałoby negatywny wpływ na komfort użytkowania w wielu codziennych scenariuszach. Nie bez powodu cała linia Surface Pro bardzo konserwatywnie podchodzi do zmniejszenia ramek, które znajdują się wokół ekranu.

Tu, zdecydowana przewaga produktu Microsoft.

Edytor kontrolerów wygląda wow

Tutaj Surface Duo stoi na przegranej pozycji. Nie dlatego, że nie może czy nie potrafi, a dlatego, że nic nam o tym nie wiadomo, aby Microsoft zapewnił tak ciekawe i interesujące wsparcie dla graczy jak zrobiło to LG.

Jako że powoli staję coraz większym fanem gier mobilnych to nie mogę przejść obojętnie obok czegoś takiego.

LG przygotowało specjalny edytor, który pozwala nam dostosować wirtualny kontroler do każdej gry. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeden ekran pokazuję grę, a drugi to nasz wirtualny pad, kierownicę czy co tam nam jest akurat potrzebne. Rozwiązanie niemalże idealne.

Produktywność przede wszystkim

Urządzenia z serii Surface charakteryzują dwie rzeczy. Nietuzinkowy design oraz reklamowanie ich jako fundamentu produktywności. Nie da się ukryć, że korzystanie z urządzenia z dwoma, współpracującymi ze sobą ekranami mogą ją poprawić. Po prostu tzw. multitasking i przepinanie się między kontekstami jest dużo łatwiejsze i poprawia komfort naszej pracy.

Oglądając testy telefonu LG w wersji Dual Screen i Surface Duo nie da się ukryć, że oba urządzenia dają nam komfort wygodnej, szybkiej i swobodnej pracy. Jednak w tym wypadku przyznałbym punkcik produktowi z Redmond.

Być może znowu to mocno subiektywne, ale praca na Surface Duo z dwoma ekranami wydaje mi się bardziej naturalna i przemyślana. Oczywiście może to być magia prezentacji i demonstracji i wszystko się zmieni w momencie, gdy wezmę go do rąk. Jednak tu i teraz ponownie będę za tym, że przemyślane, całościowo zaprojektowane rozwiązanie będzie lepsze od jakiejkolwiek dostawki.

Skoro o komforcie pracy mowa to oba urządzenia mają coś wspólnego. Przeglądanie stron WWW w trybie „pełnych ekranów” to porażka ;)