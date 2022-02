Oscary 2022 - pełna lista nominacji. Nie zabrakło polskich akcentów!

1

Z jednej strony ciągle słyszymy narzekania na to jak nieobiektywne są te nagrody, jak utraciły na znaczeniu — z drugiej to właśnie ich wypatrują wszyscy miłośnicy popkultury. Oscary niewątpliwie pozostają symbolem popkulturowego znaku jakości — a jakie filmy powalczą o nie w tym roku? Poznaliśmy dzisiaj pełną listę nominacji. Walka będzie zacięta! A przy okazji pojawiły się też dwa polskie akcenty: krótkometrażowa Sukienka oraz zdjęcia J. Kamińskiego do West Side Story.