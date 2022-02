Z pojawieniem się Disney+ w naszym kraju wiążę spore nadzieje, bo to spora szansa na dotarcie do Polski wielu niedostępnych dotąd klasyków. Oto te, na które czekam najbardziej.

Chip i Dale

Animowany serial Disney'a ma na karku ponad 30 lat, ale to wciąż jedna z ważniejszych produkcji studia. Po emisji w TVP1 dekady temu trudno było dotrzeć do popularnej animacji, a także przeróżnych sequeli. To istna klasyka marki i dopiero za sprawą serwisu Disney+, najwyraźniej, otrzymamy szansę zobaczyć je ponownie/po raz pierwszy w dogodnej jakości i na żądanie.

Dzielny Agent Kaczor (Przygody Agenta Kupra)

Nie jest to tytuł równie znany, co podane produkcje powyżej i poniżej, ale również liczący trzy dekady serial wspominany jest niezwykle mile przez wielu widzów. U mnie budzi sporo nostalgii, a Darkwing Duck wrócił także w nowych odcinkach "Kaczych opowieści" całkiem niedawno, więc Disney nie zapomniało o nim.

Kacze opowieści

Raczej niewielu osobom należy przedstawiać ten tytuł, a mowa oczywiście o wcześniejszych odcinkach oraz zupełnie nowej odsłonie, w której udało się odtworzyć klimat i atmosferę produkcji sprzed lat. Poza emisją na kanałach telewizyjnych serial nie było szansy go nigdzie zobaczyć, więc możliwość obejrzenia na żądanie dowolnej liczby odcinków (szykuje się binge'owanie?) to świetna wiadomość.

Spider-Man

Choć dziś na hasło "Spider-Man" przede wszystkim mówimy o najnowszym filmie z Tomem Hollandem i nie tylko, to dla wielu dzisiejszych fanów przygoda z Człowiekiem Pająkiem rozpoczęła się od animacji "Spider-Man: The Animated Series", która przed laty emitowana była na FOX Kids. To tu świetne opowiadano historię Petera Parkera i wprowadzano kolejnych przeciwników, jak obydwa wcielenia Goblina, Kinpin, Venom czy cała Insidious Six (Doctor Octopus, Shocker, Rhino, Chameleon, Scorpion, Vulture).

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów

Historia tego serialu jest trochę pokręcona, bo wszystko zaczęło się od historii w filmie kinowym o tym samym tytule, a później powstało 5 sezonów animacji, które emitowano na Cartoon Network. W 2014 roku na kontynuację zdecydował się Netflix przygotowując dodatkowe 13 odcinków, a 6 lat później na Disney+ zadebiutował finalny sezon z 12 nowymi odcinkami. Kanonicznie opowieści rozgrywające się po II epizodzie zawierają wiele ciekawych historii i dają szansę poznać ten okres znacznie lepiej.

X-Men

Podobnie jak animowane przygody Spider-Mana, tak i "X-Men: The Animated Series" to znakomity przykład tego, jak historie z kart komiksu powinny odnaleźć się na małym ekranie. Różnorodność bohaterów, angażujące historie i ciągłość fabuły wciągają na długo. Może powinienem napisać, że wciągały, bo od seansu mija sporo lat, ale bardzo liczę na to, że przy ewentualne powtórce okaże się, iż serial się nie zestarzał.

Tron: Rebelia

Nakręcony 28 lat po premierze pierwszej części film "Tron: Dziedzictwo" został przyjęty całkiem nieźle, a to stworzyło szansę na powstanie serialu animowanego "Tron: Rebelia". Można tylko żałować, że powstało tylko 19 odcinków i od tamtej pory studio nie podjęło decyzji o produkcji czegokolwiek w tym uniwersum, ale to się może wkrótce zmienić.

Lost - Zagubieni

https://www.youtube.com/watch?v=QDDJiR4cp7w&t=45s

Serial nie utrzymał swojego poziomu na przestrzeni wszystkich sezonów, ale jego premiera była ważnym momentem w historii telewizji i seriali jako takich. Moje przywiązanie wynika ze sporej nostalgii do tej produkcji, dlatego z większą pobłażliwością podchodzę do ostatnich odcinków i całość wspominam naprawdę nieźle. To zadziwiające, że tego pokroju serial nie pojawił się jednak na żadnym sVOD w naszym kraju przez tyle lat.

Dochodzenie

Historia dostępności tego serialu w niektórych regionach to przedziwna sprawa, bo za pierwsze trzy sezony odpowiadała stacja AMC, po czym serial przejął Netflix i nakręcił finałową serię czyniąc cały tytuł jednym z Netflix Originals. Mimo to, nie dość, że produkcja w polskiej ofercie serwisu się nie pojawiła, to na żadnej innej platformie też nie. W późniejszym czasie serial był dostępny na Amazon Prime Video, jakby Netflix odpuścił prawa do dystrybucji własnego serialu, a obecnie można go oglądać na Hulu. Dzięki temu jest spora szansa, że serial dotrze do Polski właśnie dzięki Disney+ i sekcji Star.

Atlanta

Jeden z najmniej znanych seriali polskiej widowni, a zdecydowanie wart seansu. Nowe odcinki nie powstają tak szybko, jak wszyscy by chcieli, także z powodu angażu zapracowanego Davida Glovera, ale nareszcie do emisji zmierza najnowsza 3. seria. Całość skupia się na kuzynach starających się o uznanie na muzycznej scenie miasta Atlanty.