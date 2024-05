Straciłeś telefon z mObywatelem? O tym koniecznie pamiętaj

mObywatel to cyfrowy portfel, w którym możemy przechowywać szereg dokumentów oraz stale rozbudowywane narzędzie, w którym załatwimy sprawy urzędowe. Co jednak w momencie, w którym tracimy dostęp do telefonu z aplikacją? Co zrobić, by zablokować do niej dostęp i przenieść na inny telefon?

mDowód, mPrawo Jazdy, Legitymacje (studenckie i uczniowskie), Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty, czy legitymacje poselski i senatorskie. mObywatel potrafi naprawdę wiele i z aplikacji warto korzystać – tym bardziej, że jest za darmo. Projekt ten rozwija się od wielu lat i z każdym kolejnym miesiącem przybywa mu dodatkowych funkcji i możliwości. Na niektóre, jak np. legitymacja osoby z niepełnosprawnościami, przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, ale już teraz możemy np. płacić lokalne podatki.

mObywatel to także możliwość kontaktu z urzędami, informacje o mandatach, punktach karnych, czy możliwość zastrzeżenia PESEL. To aplikacja, która sprawia, że portfel z dokumentami przestaje nam być jakkolwiek potrzebny — i trzeba przyznać, że pod tym względem wypadamy naprawdę zaskakująco dobrze, porównując sytuację z innymi krajami w Europie. Jednak co w przypadku, gdy stracimy dostęp do telefonu z zainstalowaną aplikacją? Zgubione lub skradzione urządzenie wystawione jest na dodatkowe niebezpieczeństwo – tak jak nasze dane, w tym dostęp do mObywatela (choć ten jest chroniony dodatkową warstwą bezpieczeństwa). Co zrobić i jak zareagować na taką sytuację?

Nie masz dostępu do telefonu z aplikacją mObywatel? Zablokuj do niej dostęp

Ministerstwo Cyfryzacji startuje z z nowym cyklem w mediach społecznościowych. to porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z mObywatelem, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na pierwszy ogień idą kwestie bezpieczeństwa związane z aplikacją i sytuacją, w której gubimy telefon z zainstalowaną aplikacją. Co robić, jak żyć? Przede wszystkim nie można panikować. Ministerstwo Cyfryzacji sugeruje, że z chwilą zgubienia telefonu lub gdy zostanie on skradziony, mamy do wyboru dwie metody zablokowania dostępu do danych na starym urządzeniu: