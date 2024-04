Rejestracja aut przez Internet. Wiemy, kiedy wejdzie w życie

Rejestracja samochodów online to coś, co znacznie ułatwi nasze życia. Wiemy, kiedy możemy się jej spodziewać.

Rejestracja samochodów online: to już najwyższa pora

Rejestracja online pojazdów w Polsce nadal pozostaje w sferze planów na przyszłość, jednakże Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) ujawniła swoje intencje dotyczące implementacji tego rozwiązania. Tomasz Kęsicki, dyrektor departamentu CEPiK w Centralnym Ośrodku Informatyki, podzielił się tymi planami podczas konferencji e-leasing Day, zorganizowanej przez Związek Polskiego Leasingu.

Na ten moment uprzywilejowane są salony samochodowe. Aktualnie możliwość rejestracji pojazdów przez internet jest dostępna wyłącznie dla salonów samochodowych, które posiadają firmowe konto w ePUAP. Tylko dealerzy, którzy dysponują podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym, mogą składać wnioski na rzecz swoich klientów, którzy są nabywcami pojazdów. Elektroniczny wniosek jest kierowany do odpowiedniego urzędu, w którym odbywa się rejestracja pojazdu. Procedura ta jest zatem dostępna jedynie dla wybranej grupy zainteresowanych podmiotów.

Firmy leasingowe najbardziej zyskają na rejestracji aut online

Według danych IBRM Samar, firmy leasingowe i instytucje finansowe miały w pierwszym kwartale udział przekraczający 50 procent w rejestracjach nowych pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony. Nie jest więc tajemnicą, że to właśnie one będą głównymi beneficjentami nowej usługi. Jak podaje Carsmile, Krzysztof Kęsicki przekazał informacje, że już istnieje projekt nowelizacji Kodeksu ruchu drogowego, który otwiera drzwi do digitalizacji kolejnego obszaru związanego z zakupem samochodu. Ponadto warto przypomnieć, że niedawno opublikowano także projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, który ma na celu zastąpienie papierowych umów leasingowych umowami elektronicznymi.cŁukasz Domański, szef platformy Carsmile, komentuje:

Źródło: Depositphotos

Z e-rejestracji nie mogą obecnie korzystać firmy leasingowe i CFM, które mają największy udział w rynku jeśli chodzi o rejestracje nowych aut. Usługa nie jest dostępna także dla takich podmiotów, jak Carsmile oraz dla użytkowników prywatnych, którzy chcieliby dokonać rejestracji osobiście. Przy skali naszej działalności, obejmującej sprzedaż kilku tysięcy nowych aut rocznie, konieczność codziennych wizyt w urzędach, to bardzo duże obciążenie. Przy większej liczbie wniosków składanych jednorazowo, czas oczekiwania na rejestrację może wynieść nawet kilka dni. Wprowadzenie e-rejestracji ułatwiłoby nam pracę i obniżyło koszty.

Kiedy rejestracja pojazdów online będzie dostępna dla wszystkich?

Dla firm finansujących, dealerów i producentów, cyfrowa usługa rejestracji pojazdów będzie dostępna poprzez API, czyli cyfrową „wtyczkę”, za pośrednictwem której przedsiębiorstwo będzie mogło połączyć się z CEPiKiem. Natomiast dla użytkowników indywidualnych przewidziana jest wersja webowa, zintegrowana z aplikacją mObywatel. Do tego osoba, która zdecyduje się na elektroniczną rejestrację pojazdu, będzie miała możliwość wyboru dostawy tablic rejestracyjnych przez kuriera lub ich osobistego odbioru w urzędzie. Jak zaznaczył przedstawiciel CEPiK, proces rejestracji pojazdów będzie całkowicie elektroniczny — nawet dla osób, które skorzystają z obsługi w urzędzie, eliminując całkowicie konieczność stosowania dokumentów papierowych.

Źródło: Depositphotos

Niestety, minusem jest opóźnienie w harmonogramie prac. Jak poinformował Krzysztof Kęsicki, uruchomienie usługi e-rejestracji planowane jest dopiero za około 30 miesięcy, czyli pod koniec 2026 roku. Prace nad e-rejestracją zaplanowano bowiem dopiero w drugiej fazie procesu digitalizacji usług związanych z motoryzacją. Aktualnie priorytetem są elektroniczne prawa jazdy.

Źródło: Carsmile